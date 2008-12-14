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Dünya

'2008 yılının Berlinlisi' Türk olabilir

Almanya'da bir Türk ile evli olan ve altız çocuk dünyaya getiren Roksana, '2008 yılının Berlinlisi' yarışmasında ilk 50 aday arasına girdi.

14 Aralık 2008 02:00

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk avukat ve kadın hakları savunucusu Seyran Ateş ile bir Türk ile evli olan ve altız çocuk dünyaya getiren Roksana, Berliner Morgenpost gazetesi tarafından düzenlenen "2008 yılının Berlinlisi" yarışmasında 50 aday arasında gösterildi.

Bugün gazetede tanıtımı yapılan "2008 yılının Berlinlisi" yarışması adayları arasında yer alan Ateş'in bu yıl Berlin Eyaleti Liyakat Nişanı ile düşünce ve basın özgürlüğü için çalışanlara verilen "Johann-Philipp-Palm" ödülünü aldığı ifade edildi.

Roksana'nın tanıtımında da 18 Ekimde 4'ü kız, 2'si erkek altız çocuk dünyaya getirdiği, bunun Almanya'da 20 yıldan bu yana bir ilk olduğu kaydedildi. 50 aday arasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit, Hertha BSC Berlin'in teknik direktörü Lucien Favre ve Berlin Film Festivali Berlinale'nin Başkanı Dieter Kosslick de yer alıyor.

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