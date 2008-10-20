2008 Nadal'ın yılı



Madrid Masters Tenis Turnuvası'nda yarı final oynayan İspanyol raket Rafael Nadal, 2008 yılını dünya klasmanının zirvesinde tamamlamayı garantiledi.



Dünya klasmanının zirvesinde yer alan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Madrid'de yarı final oynayarak topladığı puanlarla 2008 yılında unvanını sürdürmeyi garantiledi. ATP tarafından açıklanan dünya klasmanında 7 bin 100 puanla ilk sırada yer alan Fransa Açık ve Wimbledon Şampiyonu Nadal, 2008 yılı sonuna kadar bu unvanını korumayı garantiledi.

Klasmanda ikinci sırayı 5 bin 805 puanla İsviçreli Roger Federer alırken, üçüncü sıranın sahibi ise 4 bin 575 puanla Sırp Novak Djokovic oldu.



Madrid'de final oynama başarısı gösteren ancak Andy Murray'e yenilerek kupayı kaybeden Fransız Gilles Simon ise ATP sıralamasında ilk 10 içine girmeyi başardı.



ATP tarafından açıklanan son dünya klasmanında yer alan ilk 10 tenisçi, ülkeleri, sahip oldukları puanlar ve bir öncesi sıralamadaki yerleri ise şu şekilde:



1. (1) Rafael Nadal, İspanya, 7 bin 100 puan

2. (2) Roger Federer, İsviçre, 5 bin 805

3. (3) Novak Djokovic, Sırbistan, 4 bin 575

4. (4) Andy Murray, İngiltere, 3 bin 420

5. (6) David Ferrer, İspanya, 2 bin 315

6. (5) Nikolay Davydenko, Rusya, 2 bin 265

7. (8) Andy Roddick, ABD, 2 bin 045

8. (7) David Nalbandian, Arjantin, bin 750

9. (9) Juan Martin Del Potro, Arjantin, bin 735

10. (16) Gilles Simon, Fransa, bin 690





