2008 krizi ve Ebola salgınında beraber çalışmışlardı; Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Ron Klain'i atadı

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Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, Obama başkanlığı döneminde "Ebola çarı" diye bilinen Ron Klain'i Özel Kalem Müdürü olarak belirledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Biden, Donald Trump'ın özellikle pandemi karşısında attığı adımlara karşı olduğu sıkça dile getiren Klain'in Özel Kalem Müdürü olacağını açıkladı.

Biden ve Klain'in ilk olarak 1980'li yıllarda birlikte çalıştığı belirtildi. Biden, Klain'i duyurduğu açıklamada şunları söyledi: 'Uzun yıllar birlikte çalıştığım Ron benim için çok değerli, 2009'da Amerikan ekonomisini tarihimizdeki en kötü krizlerden birinden birlikte kurtardık. 2014'te ise ürkütücü bir kamu sağlığı acil durumunun üstesinden geldik. Böyle bir kriz anında ülkemizi tekrar birleştirirken Beyaz Saray Özel Kalemi'nde tam da aradığım, Ron'un siyasi yelpazede herkesle çalışma konusundaki derin deneyimi ve kapasitesi.''

Ron Klain kimdir?

Seçim süreci boyunca Biden'a kıdemli danışmanlık hizmeti veren Klain, Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yaptı. Klain, Beyaz Saray'ın Ebola ile mücadele koordinatörü görevinde de bulundu.

Biden'a 1989-1992 yıllarında Senato Yargı Komitesi'nde başdanışmanlık yapan Klain, 1988 ve 2008 yıllarında başkan adayı olan Biden'ın danışmanlığını üstlendi.

Eski ABD başkan yardımcılarından Al Gore'un da özel kalem müdürü olan Klain, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile Demokrat başkan adayları Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında da danışman görevinde bulundu.

Ron Klain, Harvard Üniversitesinde hukuk okudu. Georgetown Üniversitesinde misafir profesör olarak çalışan Klain, evli ve 3 yetişkin çocuk sahibi.