2008 bütçesinde hedeflere ilk 9 ayda ulaşıldı

Maliye Bakanlığı, Eylül ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, yılın 9 ayında faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 oranında artarak, 36 milyar 522 milyon YTL olarak gerçekleşti. Böylece bu yıl için öngörülen 38 milyar 3 milyon YTL faiz dışı fazla hedefine yüzde 96,1 oranında ulaşıldı.



Bu dönemde, bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 165 milyar 478 milyon YTL oldu. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde yüzde 75,4 olan bütçe giderleri gerçekleşme oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4 oldu.



Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 173 milyon olarak gerçekleşen bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 816 milyon YTL oldu. Böylece bütçe açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,4 oranında azaldı.



Özelleştirme ve işsizlik sigortası fon gelirleri



Maliye Bakanlığı açıklamasında, özelleştirme ve İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden bütçeye aktarılan tutarların, bir yandan Merkezi Yönetim Bütçesine gelir, diğer taraftan da ilgili fon hesaplarına gider kaydedildiği; bu nedenle genel yönetim hesapları (dengesi) açısından çift "gelir kaydı"nın söz konusu olmadığı belirtildi.



Açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kısım gelir tahsilatının Eylül ayından Ekim ayına, bir kısım giderin ise Ekim ayından Eylül ayına kaldığı belirtilerek, "Buna bağlı olarak Eylül ayı bütçe gelir, gider ve bütçe açığı olduğundan farklı bir seyir göstermiştir. Bu nedenle Eylül ayı bütçe sonuçlarının tek başına değerlendirilmeyip, Ekim ayı sonuçlarıyla beraber değerlendirilmesi gerekir" denildi.



Mali disipline devam edilecek



Açıklamanın genel değerlendirme bölümünde, 2007 yılı ortalarında ABD'de başlayan ancak küresel ve finansal krize dönüşen gelişmelerin tüm ülkelerde ekonomik ve finansal dalgalanmalara ve belirsizliklere yol açtığı anımsatılarak, bunların kredi hacminin daralmasına, tüketim ve yatırımların azalmasına ve dolayısıyla büyüme oranlarının düşmesine neden olduğu belirtildi.



Küresel ekonomide meydana gelen bu gelişmelerin diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik ve mali sistemini de etkilediği ifade edilen açıklamada, "Hızla değişen ve derinleşen global kriz ortamının ülkemiz açısından en az zararla atlatılması, her alanda hızlı karar almayı ve bunları uygulamayı gerektirmektedir. Alınacak tedbirler içerisinde maliye politikası önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan maliye politikamızın en önemli unsuru mali disiplinin devamlılığıdır" denildi.



Açıklamada, 2008 yılı Ocak-Eylül bütçe gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde mali disipline kararlılıkla devam edildiğinin açık bir şekilde görüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "2008 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri yüzde 7,5 artarken, bütçe gelirleri yüzde 13,3 oranında artış göstermiştir. Aynı şekilde faiz hariç bütçe giderleri yüzde 11,6 oranında artarken, vergi gelirleri yüzde 14 oranında artmıştır. Böylece bütçe açığı 60,4 oranında azalmıştır. Buna paralel olarak faiz dışı fazla da yüzde 19,4 oranında artmıştır. 9 aylık bütçe gerçekleşmelerinin ortaya koyduğu mali disipline, bundan sonraki aylarda da devam edilecek. Bütçe giderlerinin yıl sonu hedefleri içinde kalması ve bütçe gelirlerinin hedeflerimiz ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır."



