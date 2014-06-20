20.06.2014 - Alman basınından özetler

İspanya'da VI. Felipe'nin krallık dönemi resmen başladı. Stuttgarter Zeitung

gazetesinde konuyla ilgili şu yorum dikkat çekiyor:

“İspanya’nın

yeni kralı Felipe, tahtın insanlara yakın olması, onların saygısını,

güvenilirliğini kazanması gerektiğini söyledi. Bu sözleri İspanyol parlamentosunun

önünde dinlenecek olursa, Kral’ın sıradan insanların gerçekliğinden oldukça uzakta

olduğu görülür. Kral, bu insanların hayatı üzerinde yıllardır egemenlik kuran,

gelecekleri konusunda endişelendiren kriz dramını birkaç cümleyle geçiştirdi. Felipe

kriz hakkındaki birkaç beylik söylemin yeterli olmayacağını bilmeli. İşsizlerin,

evlerinden atılanların güvenini kazanmak istiyorsa, her sözü ve jestiyle durumun

ciddiyetini kavradığını göstermeli.”

Neue Osnabrücker Zeitung'da da yeni İspanya Kralı'na ilişkin bir yorum yer alıyor:

“VI. Felipe, vatandaşların kralı olmak istiyor. Güzel bir slogan! Ancak İspanya’nın

yeni kralı için halkın güvenini kazanmak oldukça zor. İspanya’nın Dünya Kupası'nda

Şili karşısında aldığı yenilgi sonucu turnuvaya veda etmesi, İspanyol toplumunun

genelindeki bunalımlı havaya uygun düşüyor. Ekonomik canlanma yıllarından geriye

hiçbir şey kalmadı. Euro krizinin ardından düşüş eğilimini koruyan İspanyol

ekonomisinin bu gidişatı henüz değiştirilebilmiş değil. I. Juan Carlos, İspanyollar

evlerini ve işlerini kaybederken, Afrika’da ava çıkmakla büyük bir hata yaptı. VI.

Felipe, krizin kaybedenlerinin kralı olmalı. Ancak bu şekilde hürmet görmeyi başarır.”

Landeszeitung gazetesinde, Irak'ta ilerleyişini sürdüren ve bölgeye korku saçan IŞİD

örgütüne ilişkin bir yorum göze çarpıyor:

”Bağdat

titriyor, Washington duraksıyor. IŞİD'e karşı kara birliklerinin gönderilmesi

bir tabu. Havadan yapılacak bir bombardıman konusunda da Pentagon henüz net bir

karar vermiş değil. Irak, Beyaz Saray stratejistlerinin dış politikada aşırıya kaçmasının

cezasını iki kez ödedi. George W. Bush yönetiminde Amerikan imparatorluğu

demokrasi adına bir haçlı savaşı başlattı. Demokrasi fenerini yakmak yerine, kaos

yangının kıvılcımını çaktılar. Bu ateş altında, Barack Obama 19'uncu yüzyılın

izolasyon reflekslerine geri döndü. Şayet vahşi bir terör hücresinin oluşumunun

engellenmesi isteniyorsa, askeri müdahale şart. Bu noktada, aceleci bir şekilde

reddedilmesine karşın, İran'ı da çözümün bir parçası haline getirmek ve işbirliği

yapmak yerinde olur.”

Mannheimer Morgen gazetesindeki yorumda ise Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle

Avrupa sınırındaki mülteci dramlarına değiniliyor:

“Kontrolsüz

kitlesel göç ve binlerce kişinin Avrupa’nın sınırlarında hayatını

kaybetmesi, AB'nin insani alandaki en büyük başarısızlığı. Neden sığınma

arayanlara,

henüz yola çıkmadan AB'nin büyükelçiliklerine başvuruda bulunma şansı verilmiyor?

Olumlu bir yanıt, güvenilir ve yasal bir yolculuğun garantisi olurdu.”

