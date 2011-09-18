'2006-2009 arası Genelkurmay'ı kimler ziyaret etti?'

T24 - İnternet Andıcı Davası’nda mahkeme, 2006-2009 döneminde Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaret eden siyasetçi ve akademisyenlerin isimlerini istedi.



İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasıyla birleştirilen, İnternet Andıcı olarak bilinen ‘’Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri’’ davasında mahkeme heyeti, 2006 ila 2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaret ettiği öne sürülen bir kısım parti yöneticisi ve akademisyenler olup olmadığının sorulmasını, varsa hangi amaçla, hangi tarihlerde ve hangi şubeleri ziyaret ettiklerinin, kimlerle görüştüklerinin, nizamiye ve ziyaretçi kayıtlarıyla birlikte gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı.



Buna göre, mahkeme heyeti, bazı avukatların, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un tanık olarak dinlenilmesi talebinin, sanıkların savunmaları alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi.

MGK’dan irtica eylem planı talebi



Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’na müzekkere yazılarak, Askeri Savcılığın kararında belirtilen, bilirkişi Ahmet Hakan Erdoğan tarafından düzenlenen rapor ve tüm soruşturma evrakının gönderilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Milli Güvenlik Kurulu’na müzekkere yazılarak, 2006 yılı Ocak ayı içerisinde bölücü faaliyetlere yönelik eylem planıyla ilgili bir karar alınıp alınmadığının sorulmasına, varsa buna ilişkin belgelerin onaylı suretlerinin gerekli önlemler alınarak gönderilmesinin istenmesine hükmetti.



Mahkeme Heyeti, Genelkurmay Başkanlığı’na müzekkere yazılarak, sanıklardan Sedat Özüer’in görev yaptığı 2006 ila 2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret ettiği öne sürelen bir kısım parti yöneticisi ve akademisyenler olup olmadığının sorulmasını, varsa hangi amaçla, hangi tarihlerde ve hangi şubeleri ziyaret ettiklerinin, kimlerle görüştüklerinin, nizamiye ve ziyaretçi kayıtlarıyla birlikte gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı.

Siteye haberleri kim soktu



Davaya müdahillik talebinde bulunan Hakkı Dedeler adlı kişinin, sahip olduğunu iddia ettiği ‘’www.asilkan.org’’ isimli sitenin kendisine ait olduğunu ispat ettiğinde ve buna ilişkin belgeler sunduğunda talebinin değerlendirilmesini karara bağlayan mahkeme, Dursun Çiçek’in talebi üzerine de Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak, Bilgi Destek Daire Başkanlığı bünyesindeki suça konu internet sitelerinde yer alan iddiaya konu haberlerin hangi personel tarafından, ne zaman ve hangi kaynaktan temin edilerek siteye konulduğunun ve bu haberler nedeniyle herhangi bir şikayet ve suç duyurusu olup olmadığının sorulmasına karar verdi.



Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na atandığında kendisine siteler konusunda brifing verildiğini beyan eden sanıklardan Eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın bu beyanı karşısında ilgili kurumdan söz konusu brifingle ilgili belgelerin gönderilmesinin istenmesini karara bağlayan Mahkeme Heyeti, internet andıcına konu olan çalışma ve sitelerle ilgili Başbakanlığın herhangi bir direktifi olup olmadığının bildirilmesini, varsa bu direktifle ilgili belgenin gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı.



