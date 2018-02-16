T24 LogoT24 Logo
Dünya

2005'teki mektup yeniden gündemde; Trump, Orhan Pamuk okuyormuş!

Trump'ın 2005 yılında New York Times'a gönderdiği mektup sosyal medyada yeniden gündem oldu

16 Şubat 2018 00:44

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2005 yılında New York Times gazetesine gönderdiği bir mektupta okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u saydığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı seçilmesi öncesinde emlak kralı ve Reality TV yıldızı mülti milyarder bir işadamı olarak tanınan Donald Trump'ın, New York Times'a gönderdiği ve gazetenin editöre mektuplar köşesinde 11 Eylül 2005'te yayımlanan mektup yeniden gündeme geldi.

Entelektüellikle herhangi bir ilgisi olduğuna dair bugüne dek belirti göstermemiş olan Trump'ın, mektupta o dönemde okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u sayması dikkat çekti.

Orhan Pamuk, 2006 ylında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.

ETİKETLER

donald trumporhan pamuknew york timesJohn UpdikePhilip RothOrhan Pamuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24