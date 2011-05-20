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20 Mayıs 2011 10:32

BAŞHEKİM ÇAĞLAR: HASTANEYİ BOŞALTIYORUZ SİMAV (A.A) - 20.05.2011 - Soner Kılınç - Simav Devlet Hastanesi Başhekimi Naci Çağlar, hastaneyi boşaltmaya başladıklarını, yoğun bakımdaki 3 hastayı Uşak'a gönderdiklerini, yatan diğer hastaları da taburcu ettiklerini bildirdi. Çağlar AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin yönetimini sivil savunma ekiplerinin aldığını, hastanede sadece deprem nedeniyle yaralanan hastalara acil serviste hizmet verilebildiğini söyledi. Çağlar, şu bilgileri verdi: ''Hastaneyi boşaltıyoruz. Yoğun bakımdaki 3 hastayı ambulansla Uşak Devlet Hastanesine gönderdik. Diğer birimlerde yatan hastaları taburcu ediyoruz. Binada kimse kalmadı. Yaralı sayısı 75'e, ağır yaralı sayısı da 6'ya ulaştı. Sadece hastanenin acil servisinde depremde yaralananlara hizmet verebiliyoruz.''

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