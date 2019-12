2005-2006 sezonunun tüm maçları inceleme altında

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şike soruşturması kapsamında Galatasaray’ın Florya Tesisleri, Türk Telekom Arena Stadı ve yönetici Bülent Tulun'un evinde arama yaptı. Ofisi aranan eski başkan Adnan Polat’ın da ifadesinin alınacağı öğrenildi. Galatasaray Kulübü, herhangi bir ''şike iddiası'' ve bu iddialara ilişkin bir arama kararı bulunmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu süreçte hiçbir eski ve yeni sporcunun adının geçmediği belirtilerek bu konudaki iddiaları yalanladı.









Galatasaray Yönetimi: Her hangi bir iddia ya da arama kararı bulunmamaktadır



''Galatasaray Spor Kulübüne ilişkin herhangi bir iddia ve bu iddialara ilişkin bir arama kararı bulunmamaktadır.



Bu süreçte Rigobert Song dahil, hiçbir eski ve yeni sporcumuzun adı gecmemektedir. Hiçbir kulüp çalışanı veya yöneticisi de şüpheli sıfatı ile yer almamaktadır. Bir takım medya organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakadır. Galatasaray Spor Kulubü, bugün olduğu gibi her zaman adli makamlara ve emniyet güçlerine her türlü desteği vermeye hazırdır.''





ALİ DÜRÜST: İÇ YAZIŞMALARIMIZ BAŞKA TÜRLÜ YANSIDI



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, kulüpte yapılan aramalarla ilgili olarak, ''Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı. Gerekli evrakları güvenlik güçlerine verdik. Bunun şu anda futbolu ilgilendiren konuyla bir alakası yok'' dedi.



Dürüst, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak görüşü sorulan Dürüst, herkesin yaşananları merak ettiğini belirterek, ''Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı. Dolayısıyla onun da ne olduğunu anlattık. Gerekli evrakları güvenlik güçlerine verdik. Bunun şu anda futbolu ilgilendiren konuyla bir alakası yok. Onunla ilgili bütün doneleri verdik. Bununla ilgili olarak arkadaşlar gerekli ifadeleri verdiler. Şu anda da ifade vermeye gittiler'' şeklinde konuştu.



''Bahsedilen evrak bulundu mu, verildi mi?'' şeklindeki soru üzerine de Dürüst, ''Evrak verildi. Bahsedilen evrak orada. Galatasaray Kulübü'nün her şeyi açıktır zaten. Kendi iç yazışmamızdan dolayı yanlış anlaşılma oldu. Bunun ne olduğunu açıkladık'' dedi.



Denizlispor'a teşvik primi verildiği iddiasına ilişkin soru yöneltilen Dürüst, ''Bu iddialarla ilgili bir olay değil. Biz olayların dışındayız'' diye konuştu.





Ali Dürüst, Galatasaray'ın bir ayrıcalığı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



''Emniyet güçleri, hukuk bize emrettiği vakit gidip ifade veririz. Başkanlarımız ile kulüp yöneticilerimiz de bunu yapar. Galatasaray'ın bir ayrıcalığı yok. Ama bu olayların içinde değildir. İnşallah liglere hep beraber en kısa zamanda döneceğiz.''



Dürüst, kulübün sportif koordinatörü Bülent Tulun'un gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.



Türk Telekom Arena Stadı'nda arama yapıldı



Hürriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şike soruşturması kapsamında arama yapmak için sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Ancak buradaki tadilat nedeniyle belgelerin TT Arena Stadı'nda olduğunu öğrenen polis ekipleri arama yapmak üzere stada gitti. Ayrıca Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun'un evinde de arama yapıldı.



Yapılan aramaların "şike soruşturması" kapsamında savcı Mehmet Berk'in talimatıyla ilgili yapıldığı öğrenildi.



Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sonuçlanan Süper Lig'deki 2005-2006 sezonunun tüm maçları savcılık tarafından inceleme altına alındı. Bilindiği gibi o sezon son haftaya averajla Galatasaray'ın önünde lider olarak giren Fenerbahçe 16 dakika uzayan maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kalmış ve ezeli rakibine şampiyonluğu kaptırmıştı. Bu karşılaşma ile ilgili başta Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere çeşitli çevreler Galatasaray'ın Denizlispor'a teşvik primi gönderdiği iddiasında bulunmuştu. Hatta şike soruşturmasında tutuklanan Aziz Yıldırım, savcı Mehmet Berk'e "Size o sezonun son 6 haftasında neler oldu anlatayım" demişti.



Önceki gün bu konu hakkında ifade veren gazeteci Tahir Kum, elinde teşvik primi ile ilgili Galatasaray Kulübü içindeki yazışmaların olduğu gerekirse bunları savcılığa verebileceğini ifade etmişti.

Aramalarda iki ayrı neden var



Sabah saatlerinde Galatasaray Kulübü'nde yapılan aramalarda iki ayrı neden var.



1) 2007 yılında Bülent Tulun'un dönemin başkanı Özhan Canaydın'a yazdığı mektup. Mektupta "Sayın Başkanım, transferlerde usulsüzlük var, paralar boşa harcanıyor" yazdığı öğrenildi.



2) Gazeteci Tahir Kum'un, savcı Mehmet Berk'e 2006 yılında oynanan Denizlispor - Fenerbahçe maçı ile ilgili söylediklerinin "ihbar" kabul edilerek soruşturmaya Galatasaray Kulübü de dahil oldu. Bu nedenle de gerekli belgeleri almak üzere sarı-kırmızılı kulüpte Bülent Tulun'un evinde aramalar yapıldı.



Bu arada bir iddia da aramaların Bochum Savcılığı'nın geçen yıl başlattığı 'Bahis skandalı' ile ilgili olduğu yönünde.

"Polisleri biz davet ettik"



Galatasaray Yöneticisi Sedat Doğan, sarı-kırmızılı kulüpte ve Bülent Tulun’un evinde yapılan arama ile ilgili açıklama yaptı.





İşte Sedat Doğan'ın açıklamaları: "Sabah güvenlik güçlerinden Bülent Tulun’a görüşme teklifi geldi. Bülent Tulun aleyhinde herhangi bir tutuklama – gözaltı yok. Tanık sıfatında ifadesine başvuruldu. Daha önce 2007 tarihinde yazılan bir belge ile ilgili bilgi veriyor. Biz de Galatasaray Kulübü olarak emniyete ve savcılığa yardımcı olmak isteğindeyiz. Arama emri olmamasına rağmen polisleri Türk Telekom Arena’ya davet ettik. Bülent Tulun, dün yeni bir eve taşındı. Ancak yine polislerde arama kararı olmamasına rağmen Bülent Tulun polisleri evine davet etti. Kulübün iç işleri ile ilgili bir durum. Bu şike ile ilgili bir belge değil. Tamamen kulübün iç işleri ile ilgili. Bu olayın yasayla da alakası yok. Yazılan bir belge var. O belgeyi ben de bilmiyorum. O belge Bülent Tulun’da var, o da güvenlik güçlerini evine davet etti. Şike ile ilgili bir konu değil. Galatasaray’ın şike ile hiçbir ilgisi yoktur. Bizleri endişelendiren bir durum da yok. Bizim gocunacak bir şeyimiz de yok."

Çapkın: Genel kapsamda neler varsa onunla ilgili çalışmalar sürüyor



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, şike soruşturması kapsamında Galatasaray Futbol Kulübü Florya Metin Oktay Tesisleri’ne polisin gitmesiyle ilgili olarak, "Genel kapsamda neler varsa yeni çıkan bilgiler. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.



Hüseyin Çapkın Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çapkın, futbolda şikeye yönelik bugün düzenlenen operasyonlarla ilgili sorulara "Şimdilik birşey söylememiz mümkün değil. Genel kapsamda neler varsa yeni çıkan bilgiler. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor. O doğrultuda gidiyor. Bunun dışında bir açıklama yapmamız doğru değil" diye cevap verdi.

Galatasaray'dan açıklama



Galatasaray Kulübü, polisin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı aramayla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Yürütülen bir soruşturma kapsamında Sayın Bülent Tulun'un tanıklığına ihtiyaç duyulmuştur. Gerek Sayın Sayın Bülent Tulun, gerekse Galatasaray Spor Kulübü, Emniyet ve Savcılığa her türlü yardımı yapmaktadırlar. Bu bağlamda Sayın Bülent Tulun, Florya tesislerinde emniyet mensuplarıyla biraraya gelmiştir."