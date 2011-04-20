ALİAĞA PETKİM EVİNDE KAZANDI ALİAĞA (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkim, Türk Telekom'u 73-71 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Hayes ve Ufuk'la sayılar bulan Aliağa Petkim, son 1 dakika 50 saniyeye 6 sayı (23-17) farkla önde girmesine rağmen son bölümde toparlanan Türk Telekom, yakaladığı 8-0'lık seriyle ilk periyodu 25-23 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında tekrar öne geçen Aliağa Petkim, Hayes'in etkili oyunuyla 15. dakika içinde 5 sayılık farka ulaştı: 34-29. Periyodun son 3 dakikasına Kambala'nın basketiyle 39-33 önde giren ev sahibi ekip, devreyi 43-42 önde bitirdi. Üçüncü periyotta, Hayes ve Kambala ile sayılar bulan ev sahibi ekip 25. dakikayı 54-52 önde geçti. Periyodun son 2 dakikasına 59-57 önde giren ev sahibi ekip, Polat'ın 3 sayılık basketiyle periyodu 62-59 üstün tamamladı. Son periyotta James ve Kambala'nın basketleriyle 32. dakikayı 66-60 önde geçen ev sahibi ekip, son 4 dakikaya 69-63 üstün girdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen müsabakanın son dakikasına 73-71 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girilirken, her iki takım da son dakikada basket bulamayınca Aliağa Petkim, rakibini 73-71 mağlup etti. Salon: ENKA Hakemler: Rüştü Nuran xx, Kaan Büyükçil xx, Önder Yılmaz xx Aliağa Petkim: James xx 3, Barış xxx 14, Ufuk xx 6, Hayes xxx 25, Kambala xxx 22, Erdem xx, Polat xx 3, Levent xx, Kaan xx, Zagorac xx Türk Telekom: Mehmet Yağmur x, Simpsons xx 4, Yunus xx 8, Rasim xxx 17, Wesson xxx 10, Randle xx 13, Stiemsma x 2, Uğur xx 17 1. periyot: 23-25 Devre: 43-42 (Aliağa Petkim lehine) 3. periyot: 62-59