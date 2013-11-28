'Genelkurmay Ek Eylem Planı’na göre kaç kamu personeli hakkında işlem yapıldı?'

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, 2000 ve 2004 tarihlerindeki "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisine Ek Eylem Planlarını" TBMM gündemine taşıdı. Özgündüz, "2004 tarihli Ek Eylem Planı’na göre kaç kamu personeli hakkında irticai eylemlerinden dolayı disiplin, atama ve veya yer değiştirme işlemleri yapılmıştır" diye sordu. "2000 ve 2004 tarihli planların kamuoyuna açıklanması düşünülmekte midir” diyen Özgündüz, planların orijinal nüshasından alınan birer örneklerinin, önerge yanıtına ek olarak gönderilmesini talep etti.

Özgündüz’ün soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Başbakanlık tarafından 18 Mayıs 2000 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisi”nin yanında 28 Ekim 2004 tarihli "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisine Ek Eylem Planı” ile Başbakanlık tarafından, Genelkurmay Başkanlığı’na irticayla mücadele konusunda görevler verilmiştir. Bu strateji planlarıyla kendine verilen görevleri yapmakla yükümlü olan Genelkurmay Başkanlığı’na 28 Ekim 2004 tarihinde gönderilen Ek Eylem Planı’na ilişkin aydınlanmamış çok sayıda nokta bulunmaktadır. Bu bağlamda:

Yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen yazılı soru önergeme neden yanıt verilmemiştir?

28 Ekim 2004 tarihli "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisine Ek Eylem Planı", hangi plana ekleme yapma amacıyla hazırlanmıştır? İlgili planın, 18 Mayıs 2000 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisi"ne ek olarak hazırlandığı doğru mudur?

28 Ekim 2004 tarihli "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisine Ek Eylem Planı", eski plan ya da planlara ek yaptığına göre, bu ihtiyaç hangi nedenlerden kaynaklanmıştır? Eski plan ya da planlara neler eklemiş ve ne gibi değişiklikler, güncellemeler yapılmıştır?

2004 tarihli Ek Eylem Planı’na göre kaç kamu personeli hakkında irticai eylemlerinden dolayı disiplin, atama veveya yer değiştirme işlemleri yapılmıştır?

Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, diğer Bakanlıkların merkez ve taşra örgütleri; bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına bu plan doğrultusunda herhangi bir genelge ya da talimat gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise bu genelge ya da talimatların ayrıntıları nelerdir? Bu kurum ve kuruluşlardan neler talep edilmiştir? Karşılığında alınan bilgilere dayanılarak ne gibi işlemler yapılmıştır?

Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlığınızdan gönderilen 2004 tarihli plana göre ne gibi işlemler yapmıştır?

İrtica ile eylem planı gibi konuların gündemde yoğun yer tuttuğu günlerde, eğer gönderilmişse bu planlarla ilgili genelge ve talimatların, ayrıca hem 2000 hem de 2004 tarihli planların kamuoyuna açıklanması düşünülmekte midir? Bu planların orijinal nüshasından alınan birer örneklerinin, önerge yanıtına ek olarak gönderilmesini talep etmekteyim.