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Dünya

2004 güzellik kraliçesi evinde ölü bulundu

Brezilyalı Fabiane Niclotti'nin vücudunda yara izine rastlanmadı

30 Haziran 2016 02:02

Brezilya'da 2004 yılında güzellik kraliçesi seçilen Fabiane Niclotti, evinde ölü bulundu.

Polis kaynakları, 2004 yılında Brezilya güzeli seçilen 31 yaşındaki Fabiane Niclotti'nin, Gramado kentindeki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Niclotti'den haber alamaması üzerine polisi arayan kardeşi, polisin Niclotti'nin evine gittiğinde güzellik kraliçesinin cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi.

Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Niclotti'nin evine zorla girildiğine dair bulguya rastlanmadığını polis., olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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Fabiane Niclottibrezilyagüzellik kraliçesi

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