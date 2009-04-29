2004 darbesini Özkök önlemiş

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’den ele geçirilen bir mektupta, ‘2003 yılında hazırlanmış olan planın 2004 yılı Haziran - Temmuz aylarında uygulanması düşünülmüş. Plan, TSK’da güçlü bir istihbarata sahip olan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök tarafından tespit edilerek akamete uğratılmıştır’ deniliyor



Milliyet’in haberine göre; Ergenekon soruşturması kapsamında emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’e ait belgeler arasında çıkan bir mektupta, 2003 yılında dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un öncülüğünde planlanan darbenin Ergenekon soruşturmasında “tanık” olarak ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök tarafından engellendiği belirtiliyor. Mektupta, “Plan, TSK’da güçlü bir istihbarata sahip olan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök tarafından tespit edilerek akamete uğratılmış ve uygulamaya konulmasına fırsat verilmemiştir” deniliyor.



‘Baş aktör Eruygur’



Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinin ek belgeleri arasında yer alan 114 nolu klasörde, Levent Ersöz’den ele geçirilen belgeler arasında bir de mektup bulunuyor. “Başarılamayan bir darbe planı ve bugüne yansımaları” başlıklı mektubun kime veya kimlere hitaben yazıldığı bilinmiyor.



Mektup, “Size 2003 yılında hazırlanan ancak açığa çıkınca uygulamaya konulamayan bir darbe planı hakkında bilgi arz etmek istiyorum. Bunu, güzel ülkemizdeki herşeyi altüst etmeye ve demokrat gibi dolaşan simaları daha yakından tanımanız için gönderiyorum” cümleleriyle başlıyor. Mektup şu çarpıcı ifadelerle devam ediyor:

“Plan, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, ancak diğer kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak hazırlanmış, planlamada baş aktör o dönemdeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur. 2003 yılında hazırlanmış olan planın 2004 yılı Haziran - Temmuz aylarında uygulanması düşünülmüş. Hazırlıklar bütün ayrıntılarıyla yapılmasına rağmen, TSK’da güçlü bir istihbarata sahip olan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök tarafından tespit edilerek akamete uğratılmış ve uygulamaya konulmasına fırsat verilmemiştir. Plan özetle, Özkök’ün zorla istifa ettirilmesini, AKP’nin parçalanmasını ve baskıyla hükümetin devrilmesini, daha sonra da hem TSK içinde, hem de Anayasa’dan başlamak üzere sivil idarede yeniden düzenleme yapılmasını kapsamaktadır.”



İki aşamalı plan



Mektupta iki aşamalı darbe planının ayrıntıları şöyle anlatılıyor:

“Ayışığı olarak adlandırılmış olan birinci aşamada, Özkök’ün baskıyla istifa ettirilmesi, AKP’den azami sayıda milletvekilinin istifa ettirilerek ayrı grup kurmalarının sağlanması ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görevinde kalmaya devam etmesi planlanmış. Yakamoz olarak kodlanan ikinci aşamada ise, kontrol ele alındıktan sonra, TSK’nın Anayasa dahil olmak üzere sivil idarenin ve Türkiye’nin dış dünyayla olan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi planlanmıştır.”

