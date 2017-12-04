2003'ten bu yana görülen en yüksek seviye; yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 12.98'e çıktı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1.49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.02 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12.98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17.30 oldu.

Öte yandan Ekonomist Mahfi Eğilmez enflasyonla ilgili, "TÜFE yüzde 12,98, Yİ-ÜFE yüzde 17,30. Bu kadar yıllık uğraşı sonucu düşürülen enflasyon yine uçtu gitti. Yapısal reformları yapmamakta direndikçe faiz yükselecek. Onu da bastırırsak daha da kötü olacak" yorumunu yaptı.

Yükseliş eğiliminin devam ettiği enflasyonda kasım rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kasım ayında aylık bazda yüzde 1.2 artması beklenen TÜFE, yüzde 1.49 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12.98'e ulaştı. Çekirdek enflasyon yüzde 12.08 seviyesine yükseldi. Enflasyon, 2003 Aralık ayından beri en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

En yüksek fiyat artışı domateste

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 45.29 ile domateste görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 19.95 ile karnabaharda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.11, ulaştırmada yüzde 2.01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.84 ve konutta yüzde 1.25 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0.01 ile en az artış gösteren grup oldu.

En fazla artış ulaştırmada

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15.78, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13.39, ev eşyası yüzde 12.85 ve sağlık yüzde 12.38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.