2002’den bu yana yerli girişimcilerin yurt dışına doğrudan yatırımları 48 milyar doları aştı

Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurt dışındaki doğrudan yatırımları son iki yıldır azalsa da 48 milyar 148 milyon dolara ulaştı.

Cumhuriyet’ten Serhat Aligil’in haberine göre, En çok yatırımın yapıldığı yıl ise 5 milyar 242 milyon dolarla 2015. En az çıkış 251 milyon dolarla 2002’de görüldü.Yerli girişimcinin yurtdışında 132 ülkede doğrudan yatırımları bulunuyor. Bunların ülke dağılımı incelendiğinde, en büyük payı Hollanda’nın aldığı görülüyor. 2002’den bu yana Hollanda’daki yatırımlar 14 milyar 7 milyon dolara ulaştı. 2012 yılından itibaren yatırımların hızlandığı Hollanda’nın toplam yatırımlardaki payı da yüzde 29.09 oldu

En çok yatırım yapılan ikinci ülke yüzde 13.86 pay ve 6 milyar 671 milyon dolarla Azerbaycan, üçüncü ülke yüzde 13.42 pay ve 6 milyar 460 milyon dolarla ABD

Bu üç ülkeyi yüzde 6.26 payla İngiltere, yüzde 5.92 payla Almanya, yüzde 2.73 payla Malta, yüzde 2.62 payla Lüksemburg, yüzde 2.24 payla İsviçre, yüzde 2.13 payla Rusya ve yüzde 1.54 payla İrlanda izliyor.

Komşulara yapılan yatırımlarda ise ilk sırada 442 milyon dolarla Irak var. Bu ülkeyi 421 milyon dolarla Romanya, 240 milyon dolarla Gürcistan, 191 milyon dolarla Bulgaristan, 165 milyon dolarla İran, 137 milyon dolarla Yunanistan ve 17 milyon dolarla Suriye izliyor. Türk girişimcilerin sektörel ilgisine bakıldığında ise ilk sırada özellikle 2013’ten sonra hızlanan madencilik ve taşocakçılığı yatırımları öne çıkıyor.