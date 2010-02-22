2002-2004 komuta kademesi gözaltında

T24 -

ESKİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI İBRAHİM FIRTINA DARBE GÜNLÜKERİ SORGUSUNDA NE DEMİŞTİ?



'Islak imzaları var'

Türkiye'de 8 ilde yaklaşık 50 kişi için sabah 05:00 sıralarında düğmesine basılan operasyon, bu kez kamuoyunun tanıdığı Ergenekon savcılarının talimatıyla başlamadı. Sivil savcıların kuvvet komutanlığı yapmış isimleri ''darbe'' suçlamasıyla ilk kez gözaltına aldırdığı olay olma özelliğini de taşıyan operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen üç yeni savcının talimatıyla başladı. İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcıları Ali Haydar, Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk tarafından hazırlanan fezlekede, operasyon ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren (zorla) ıskat (düşürme) veya iş yapamaz duruma düşürmek için örgüt kurma, örgüte üye olma'' iddiasına dayandırıldı.Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın, ''Balyoz Darbe Planı''adışla yayımlanan belgelerin altında ıslak imzaları bulunduğu, incelemelerde b u durumun tespit edildiği, bu nedenle gözaltına alındıkları kaydedildi.Balyoz planının gündeme geldiği 1. Ordu Plan Semineri 29 general ve 133 subayın katılımıyla, AKP'nin iktidara gelmesinden dört ay sonra, 5-7 Mart 2003'te Selimiye Kışlası'nda yapıldı. 1. Ordu Komutanı olarak seminere ev sahipliği yapan Çetin Doğan'ın, TBMM ve hükümete müdahale eğilimi yansıtan seminer konuşmaları, bant dökümlerine dayanarak Taraf gazetesinde yayımlanmıştı.Çetin Doğan T24'e yaptığı açıklamada, ''darbe planı'' olarak nitelendirilen dokümanların ''iç ve dış tehdide yönelik'' plan senaryoları olduğunu söylemişti. Doğan, daha sonraki açıklamalarında da ''cami bombalamaplanı yapıldığı'' yolundaki haberleri yalanlamıştı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da, ''Askerine taarruz için 'Allah Allah' diye eğtim veren bir ordu cami bombalar mı? Bu vicdansızlıktır'' demiş, ancak iddaların soruşturulduğunu duyurmuştu.'Balyoz Harekat Planı' soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde başlatılan operasyonla Ankara, istanbul ve İzmir'de 17 farklı adreste aramalar yapıldı. Soruşturma kapsamında adı geçen emekli komutanlar gözaltına alındı. 'Balyoz' operasyonunda ilk olarak Balyoz Harekat Planı'nında imzası bulunan ve ses kayıtları ortaya çıkan Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın Maslak Harp Akademileri'nde bulunan evi aranmaya başlandı.Daha önce Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına gözaltına alındı. Önceki ifadesinde 'darbe suçlamalarını reddeden' Fırtına'nın adı 'Balyoz Harekat Planı'nda geçmişti. Ege denizi üzerinde bir Türk jetinin düşürülerek, bunun Yunanistan tarafından gerçekleştirilmiş gibi gösterileceği ve ülkede bir sıkı yönetim ortamı yaratılacağı konusundaki planda operasyonu İbrahim Fırtına'nın gerçekleştireceği ileri sürülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN ÜST DÜZEY KOMUTANLARIN LİSTESİ



Ergenekon davası kapsamında gözaltına alınan emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ile emekli Oramiral Özden Örnek 5 Aralık 2009’da Ergenekon savcılarına ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun ise 5 Kasım 2007’deki Başbakan Erdoğan-ABD Başkanı Bush görüşmesinde Başbakan’a eşlik etmişti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın 2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı sırasında Balyoz Darbe Planı’nı hazırladığı iddia edilmiş, Doğan bu iddiaları yalanlamıştı. İşte gözaltına alınan komutanların özgeçmişleri:





1. EMEKLİ ORGENERAL ERGİN SAYGUN



Ergin Saygun, 1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun oldu. 1978 yılında Kara Harp Akademisi’ni de bitiren Saygun, kurmay subay olarak Genelkurmay Strateji ve Plan Dairesinde Proje Subaylığı görevi yürütürken, İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejini de bitirdi.



Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Brüksel’de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı’nda Kara Plan Subaylığı, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, 6’ncı Piyade Tümeni’nde Piyade Tabur Komutanlığı, 3. Kolordu Harekat ve Eğitim Şubesi ve 1’inci Ordu Plan Harekat Şubesi Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüten Saygun, 1993 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbede Belçika’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda Lojistik ve İntikaller Daire Başkanlığı ile 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu, 1997 yılında tümgeneralliğe terfi etti.



Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı, 4’üncü Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 1’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerini yürüten Saygun, 2001 yılında korgeneralliğe terfi etti. Saygun, 3’üncü Kolordu Komutanlığı ile Belçika’da Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulundu, 2005 yılında orgeneralliğe terfi etti. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay 2’nci Başkanlığı görevlerinin ardından 2008 yılı atamalarında 1’inci Ordu Komutanlığı’na atandı. Orgeneral Saygun, 30 Ağustos 2009’da emekliye ayrıldı.



Saygun, 5 Kasım 2007’de ABD Başkanı George W. Bush ile görüşmesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik etmişti.





2. EMEKLİ ORGENERAL İBRAHİM FIRTINA



Halil İbrahim Fırtına, 1941 yılında Ordu’da doğdu. 1962’de Hava Harp Okulu’ndan, 1964’te Uçuş Okulu’ndan mezun olan Fırtına, Hava Kuvvetleri’ne bağlı çeşitli birliklerde 1970 yılına kadar filo kol uçuculuğu yaptı. 1972’de Hava Harp Akademisi’ni bitiren Fırtına, kurmay subay olarak 9. Ana Jet Üs Komutanlığı 192. Filo Kol Uçuculuğu ve Eğitim Subaylığı, Hava Harp Akademisi öğretim üyeliği, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı 184. Filo Komutan Vekilliği, Bonn Hava Ataşeliği, Hava Kuvvetleri Personel Eğitim Dairesi Meslek Geliştirme Kurslar Şube Müdürlüğü, 4. Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı görevlerini yürüttü.



1989 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği görevlerinde bulunan Fırtına, 1993’te tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı ve 1. Taktik Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüttü, 1997 yılında korgeneralliğe yükseldi.



Korgeneral rütbesiyle Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı ve Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı ve 6. Birleşik Hava Harekat Merkezi (CAOC) Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2001 tarihinde orgeneralliğe yükseldi ve Harp Akademileri Komutanlığı’na getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 30 Ağustos 2003’te atanan Orgeneral Fırtına, 30 Ağustos 2005 tarihinde emekliye ayrıldı.



5 Aralık 2009’da Ergenekon savcılarına "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Fırtına, "Bir darbe suçlaması kapsamı içerisinde bana soru yöneltilmesini üzüntü ile karşılıyorum ve reddediyorum. Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven isimli planlama faaliyetlerini ise emekli olduktan sonra basından öğrenmiş bulunmaktayım. Görev yaptığım dönem içerisinde böyle bir çalışma grubundan ve planlama faaliyetlerinden bilgim yoktur" demişti.





3. EMEKLİ ORAMİRAL ÖZDEN ÖRNEK



1943 yılında İzmit’te doğan Özden Örnek, 1964 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olarak donanmaya katıldı. 1967-1969 yılları arasında ABD’de Iisansüstü öğrenimini yapan Örnek, 1975 yılında Deniz Harp Akademisi’nden, 1982 yılında da ABD Deniz Komuta Koleji’nden mezun oldu. 1982-1984 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı’nda Harekat Şube Müdürlüğü, 1984-1986 yılları arasında da Washington Deniz Ataşeliği görevlerinde bulunan Örnek, 30 Ağustos 1988’de tuğamiralliğe yükseldi. 1988-1989 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı ve 1989-1990 yıllarında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüten Örnek, 1990-1992 yılları arasında da NAVSOUTH/Napoli’de görev yaptı. 1992 yılında Tümamiralliğe terfi eden Örnek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1994-1995 yıllarında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 1995-1996 yılları arasında da Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunan Örnek, 30 Ağustos 1996’da koramiralliğe terfi etti. Örnek, 1996-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 1997 -1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü, 1999-2001 arası Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevini yaptı. Örnek, 30 Ağustos 2001’de Oramiralliğe terfi ederek Donanma Komutanlığı’na atandı, 30 Ağustos 2003 ile 20 Ağustos 2005 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yaptı.



2007 yılında Nokta dergisinin açıkladığı ‘darbe günlükleri’yle gündeme gelen emekli Oramiral Özden Örnek, günlüklerin kendisine ait olduğu iddiasını yalanlamıştı. Örnek, Ergenekon savcılarına 5 Aralık 2009’da emekli Orgeneral Aytaç Yalman ve emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ile birlikte "şüpheli" sıfatıyla ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı.





4. EMEKLİ ORGENERAL ÇETİN DOĞAN



Çetin Doğan, 1940 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. 1960 yılında Kara Harp Okulunu tamamlayan Çetin Doğan, 1961’de Topçu Okulunu bitirdi. Doğan 1987 yılında tuğgeneral rütbesine yükseldi. Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerini yürüten Doğan, 1999’da orgeneralliğe terfi ederek Ege Ordu Komutanı oldu. 2004 yılında 1. Ordu Komutanı iken emekli oldu.



Emekli Orgeneral Doğan’ın 2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı sırasında Balyoz Darbe Planı’nı hazırladığı iddia edilmiş, Doğan bu iddiaları yalanlamıştı.



5. KORGENERAL ENGİN ALAN

Emekli Korgeneral Engin Alan, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya’da yakalanış operasyonunu Türkiye’den yönetti ve Öcalan’ın yakalanışında büyük bir rol oynadı. Alan'ın döneminde Şemdin Sakık da Kuzey Irak'tan Yarasa Operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.



Halen Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünü yapan Alan, . 30 Ağustos 2000'de korgeneralliğe terfi etti. Ağustos 2004 şûrasında korgenerallikte bekleme süresi 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı iken Ağustos 2005 şûrasında korgeneral rütbesinden emekliye sevk edildi.



6. KORGENERAL AYHAN TAŞ

7. KORGENERAL AYHAN POYRAZ

8. KORAMİRAL LÜTFİ SANCAR



9. DENİZ KURMAY ALBAY ÜMİT ÖZCAN



10. TÜMAMİRAL ALİ DENİZ KUTLUK

11. TÜMAMİRAL ÖZER KARABULUT



12. DENİZ SAHA KONUTANI FEYYAZ ÖĞÜTÇÜ

13. ALBAY YUSUF ZİYA TOKER

14. ALBAY KUBİLAY AKTAŞ

15. ALBAY AHMET METİN DİKİCİ

16. ALBAY MUSTAFA ÇALIŞ

17. ALBAY HASAN B. ARSLAN

18. ALBAY EMİN KÜÇÜKKILIÇ





BAŞBUĞ'UN MISIR GEZİSİ İPTAL



Bu arada Balyoz Harekat Planı ile ilgi operasyonlar sürerken 3 günlük ziyaret için Mısır'a gidecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un ziyaretini iptal ettiği öğrenildi.









Mehmetçik Vakfı'nda arama sona erdi



“Balyoz Güvenlik Harekatı Planı” iddialarına ilişkin Mehmetçik Vakfı'nın İstanbul Temsilciliğinde yapılan aramalar tamamlandı.



Alınan bilgiye göre, vakfın İstanbul Temsilciliğinin Caddebostan Plaj Yolu Sokak Tan Apartmanı giriş katında bulunan temsilciliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gelen polis ekipleri, sabah erken saatlerde arama başlattı.

Yaklaşık 6 saat süren aramaların ardından, buradaki bazı belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Bu arada, eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi (SAREM) Başkanı emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli'nin Göztepe Cemil Topuzlu Caddesi üzerindeki evinde yine sabah saatlerinde başlatılan arama yapıldı.





Beşiktaş'ta bomba alarmı



155 Polis imdat hattına gelen ihbar, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi ve çevresinde hareketlilik yaşanmasına neden oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin çevresindeki iş yerleri ve evlerde arama yaptı.



“Balyoz Planı” iddialarına ilişkin aramaların yapılması talimatını veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki yerleşkesinin çevresinde, Çırağan Caddesi üzerinde bulunan bazı iş yerleri ve evlerde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı “Yunus” timleri tarafından arama yapıldı.



Arama çerçevesinde, iş yerleri ve evlerde bulunan bazı şüphelilerin de kimlik bilgileri kontrol edildi.



Ayrıca polis ekipleri, cadde üzerinden geçen bazı şüpheli araçları da durdurarak, içerisinde arama yaptı. Araç içerisindeki bazı kişilerin de kimlik bilgilerine başvuruldu.



Adliye binasının ana giriş kapısının karşısındaki ve yakınındaki yerlerde yapılan aramaların ardından, emniyet güçlerinin bu alandaki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.





Aramaya marşlı tepki



Bu arada arama sürdüğü sırada bina önüne gelen bir araçtan askeri marş çalınarak aramalar protesto edildi. Polisler, binadan ayrıldığı sırada da kapı önündeki bazı vatandaşlar alkışlarla aramalara tepki gösterdi.





Harp Akademileri'nde hareketlilik



Bu arada, Harp Akademileri 2. Nizameyesi'nde de olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Saat 11.00 sıralarında içinde sivil giyimli polislerin bulunduğu 1 cip, 1 otomobil ve 1 panelvan araç nizamiye kapısına geldi.



Araçlar bir süre içeri alınmadı. Ardından araçlardan inen sivil giyimli polislerin askerlerle konuştukları görüldü. Asker ve polisler arasındaki görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü.



Ardından araçtan inen sivil giyimle polisler yürüyerek nizamiyeyi geçi ve içeri girdi. Polislerin indiği araçlar manevra yaparak geriye döndü. Bu arada bir askeri yetkili hareketliği görüntüleyen Doğan Haber Ajansı kamerasının görüntü kaydetmemesini istedi, içerdeki hareketlilikle ilgili bilgisi olmadığını söyledi.









Başbakan Erdoğan: 40'ı aşkın gözaltı söz konusu



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'da ev sahibi ülke Başbakanı Zapatero ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'Balyoz Darbe Planı' iddialarıyla ilgili gözaltıları yorumladı:



''Şu ana kadar 40'ı aşkın bir gözaltı söz konusu. Yargıya intikal etmiş bir olay. Yürütme burada sadece yargının talimatıyla, bu talimatı yerine getirme hususunda görevini ifa ediyor. Şu anda bunun akıbeti nedir ne değildir onu bilemiyorum. Ancak güvenlik güçleri bu teslimi yaptıktan sonra yargı değerlendirmesini yapacaktır''



Gül: 'Balyoz' gözaltıları için bir şey söylemeyeceğim



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'da devame den arama ve gözaltılarla ilgili olarak ''Bir şey söylemeyceğim. Yargı süreci devam ediyor. Herkes kuvvetler ayrıılığına dikkat etmeli'' dedi.



Sabah saatlerinde Ankara'da 14 ayrı noktaya polis baskını yapıldı. Balyoz darbe planı iddialarıyla ilgili baskınlarda gözaltına alınanlar arasında flaş isimler de var. TRT 2'nin haberine göre eski Hava Kuvvetleri Komutanı Org. İbrahim Fırtına da bu isimler arasında. Ancak yine Doğan örneğinde olduğu gibi Fırtına'nın eşi Melahat Fırtına bu iddiayı yalanladı. Ancak avukatı gözaltına alındığını doğruladı .



Ayrıca diğer gözaltına alınan emekliler arasında Korgeneral Engin Alan ve Ayhan Poyraz'ın da olduğu öğrenildi. Yine TRT 2'nin iddiasına göre, 7'si muvazzaf 7'si emekli 14 subay astsubay gözaltına alındı.





Taraf'ın iddiaları



Balyoz Eylem Planı iddiasını Taraf gazetesi ortaya atmıştı. Söz konusu planın altında emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın imzası olduğu belirtilmişti.



Söz konusu darbe planının altında "Çarşaf", "Sakal", "Oraj" ve "Suga" adı verilen planlar olduğu, bu planlara göre Beyazıt ve Fatih camilerinde bombalı saldırılar düzenleneceği, Ege'de Türk jeti düşürüleceği ve AKP'nin aciz gösterilmeye çalışılacağı öne sürülmüştü.



Gazetenin haberine göre, I. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan yönetimindeki askerler darbeye direnebilecek 200 bin kişiyi stadlara doldurmayı planlıyordu.



Genelkurmay Başkanlığı ise, iddialara karşı sert çıkmış, "1'inci Ordu Komutanlığı tarafından 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen Plan Seminerine ilişkin çeşitli iddialar ve değerlendirmeler medyada yer almaktadır. Söz konusu Plan Semineri, Genelkurmay Başkanlığı 2003-2006 yılları Tatbikatlar Programında bulunmaktadır" açıklamasını yapmıştı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da, iddialarla ilgili olarak, "Türk ordusunun da bir sabrı var" açıklamasında bulunmuştu.





