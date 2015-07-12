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Dünya

2001'de çamaşır sepetine girerek kaçan uyuşturucu baronu, 2. kez cezaevinden firar etti

Meksikalı uyuşturucu çetesi lideri Joaquin ‘El Chapo’ Guzman hapishanede 1,5 yıl tutulabildi

12 Temmuz 2015 21:45

Yakalanana kadar Meksika’nın en çok aranan kişisi olan uyuşturucu baronu Joaquin ‘El Chapo’ (kısa boylu) Guzman, hapishanede tutulduğu hücrenin altına uzanan bir tünelden kaçtı. Guzman’ın kaçtığı 10 metre derinliğindeki tünelde merdiven bulunduğu açıklandı. 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelde havalandırma ve aydınlatma sistemi de bulunuyor.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, cumartesi akşamı yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi’nden kaçtığı anlaşılan Guzman için arama çalışmaları başlatıldı. 18 gardiyan da soruşturma kapsamına alındı.

1993 yılında hapse giren Guzman, 2001’de çamaşır sepetine girerek hapisten kaçmıştı. Guzman, 23 Şubat 2014’te Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa Eyaleti’nde ABD ve Meksika'nın ortak operasyonunda yakalanmıştı. 60 yaşındaki Guzman’ın yine kaçması, Meksika yönetimine dair soru işaretlerini artırdı.

ABD’nin kuzeyindeki Chicago kenti, on binlerce üyesi olduğu düşünülen Sinalao uyuşturucu çetesinin lideri Guzman’ı 2013’te ‘Bir Numaralı Halk Düşmanı’ ilan etmişti. Chicago, en son 1930’da meşhur mafya lideri Al Capone’a aynı unvanı vermişti.

Guzman, defalarca Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kişisi" listesinde yer almıştı.

Guzman, sevenleri tarafından zenginden alıp fakire veren bir figür olarak görülüyor. Guzman’ın 2014’te yakalanması, Sinaloa Eyaleti’nin merkezi Culiacan’da sevenlerinin protesto gösterisine neden olmuştu.

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