20.01.2015 - Alman basınından özetler

Stuttgarter Zeitung
gazetesi, saldırı tehditleri nedeniyle düşünce özgürlüğünün
sekteye uğramaması gerektiğini belirttiği bir yoruma yer veriyor. Yorum şöyle:
“Düşünce
ve protesto gösterisi düzenleme özgürlüğü hakkı çok önemli bir değer.
Nasıl ki Charlie Hebdo'ya düzenlenen kanlı saldırı sonrası basın kuruluşlarının çoğu
kendilerinin korkutulmasına izin vermediyse, protesto yürüyüşlerinin organizatörleri ve
özellikle güvenlik güçleri de buna izin vermemeli. Ancak aynı zamanda
küçümsememeleri gereken bir sorunları var: Dresden polisinin kararını alelacele
eleştirenler, bir dakikalığına yürüyüşlerin yapıldığını, bir saldırı düzenlendiğini ve
polisin de bu saldırı tehdidine dair önceden bilgi aldığının ortaya çıktığıını bir
düşünsün…”
Der Tagesspiegel gazetesi ise Pegida'nın Dresden kentindeki yürüyüşünün saldırı
tehdidi nedeniyle iptal edilmesini farklı şekilde yorumluyor;
“Pegida'nın
ne merhamet ne de dayanışmaya ihtiyacı var. Pegidasız bir pazartesiyi,
demokratik özgürlük haklarının tehlikeye girmesi olarak şikâyet etmek, hayatlarındaki
tek amaçları refah düzeyi için mücadele vermek olan bu kişileri kurban konumuna
sokmak olur. Ki bu da onların argümanlarını sorgulanamaz hale getirir. Bu iyiliği onlara
kimse yapmamalı. Ama aynı zamanda kimse radikal İslamcıların şehit olarak ölmesinin
onların bir ayrıcalığı olduğuna da inanmamalı.”
Westfälische Nachrichten gazetesi
ise aynı konuya dair bir yoruma yer veriyor:
“Pegida'nın
tüm bu gerginlikten kazançlı çıkması olası. Ancak burada da geçerli olan,
düşünce özgürlüğü hakkının bölünebilir olmadığı. Paris'teki saldırılar sadece korku ve
önyargılar yaratmadı. Aynı zamanda devletimizin değerleri üzerine, kimilerinin
propagandasını yaptığı kadar kötü olmayan, verimli bir tartışma başlattı. “
Reutlinger General Anzeiger gazetesi, pazartesi günü Dresden kentindeki Pegida
yürüyüşünün yasaklanmasını, Paris saldırıları kapsamında değerlendiriyor. Yorum
şöyle:
“Paris'teki terör
saldırılarından yaklaşık bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra
saldırganlar, Avrupa'nın siyasi hayatını nasıl bir deneme tahtasına çevirdiklerini
gösterdi. Belçika'da şu sıralar ordu sokaklarda devriye geziyor. Almanya'da temel
haklardan olan toplanma ve yürüyüş hakkına sınırlama getirildi. Üstelik de sadece
potansiyel bir saldırı hedefi olan Pegida yürüyüşlerine değil, Pegida'ya karşı
yürüyüşlere de. Eğer bu olanlar emsal teşkil ederse, teröristler hedeflerine ulaşmış
olacak: Vatandaş hakları sınırlandırılmış olacak…”