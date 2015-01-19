20.01.2015 - Alman basınından özetler

Stuttgarter Zeitung

gazetesi, saldırı tehditleri nedeniyle düşünce özgürlüğünün

sekteye uğramaması gerektiğini belirttiği bir yoruma yer veriyor. Yorum şöyle:

“Düşünce

ve protesto gösterisi düzenleme özgürlüğü hakkı çok önemli bir değer.

Nasıl ki Charlie Hebdo'ya düzenlenen kanlı saldırı sonrası basın kuruluşlarının çoğu

kendilerinin korkutulmasına izin vermediyse, protesto yürüyüşlerinin organizatörleri ve

özellikle güvenlik güçleri de buna izin vermemeli. Ancak aynı zamanda

küçümsememeleri gereken bir sorunları var: Dresden polisinin kararını alelacele

eleştirenler, bir dakikalığına yürüyüşlerin yapıldığını, bir saldırı düzenlendiğini ve

polisin de bu saldırı tehdidine dair önceden bilgi aldığının ortaya çıktığıını bir

düşünsün…”

Der Tagesspiegel gazetesi ise Pegida'nın Dresden kentindeki yürüyüşünün saldırı

tehdidi nedeniyle iptal edilmesini farklı şekilde yorumluyor;

“Pegida'nın

ne merhamet ne de dayanışmaya ihtiyacı var. Pegidasız bir pazartesiyi,

demokratik özgürlük haklarının tehlikeye girmesi olarak şikâyet etmek, hayatlarındaki

tek amaçları refah düzeyi için mücadele vermek olan bu kişileri kurban konumuna

sokmak olur. Ki bu da onların argümanlarını sorgulanamaz hale getirir. Bu iyiliği onlara

kimse yapmamalı. Ama aynı zamanda kimse radikal İslamcıların şehit olarak ölmesinin

onların bir ayrıcalığı olduğuna da inanmamalı.”

Westfälische Nachrichten gazetesi

ise aynı konuya dair bir yoruma yer veriyor:

“Pegida'nın

tüm bu gerginlikten kazançlı çıkması olası. Ancak burada da geçerli olan,

düşünce özgürlüğü hakkının bölünebilir olmadığı. Paris'teki saldırılar sadece korku ve

önyargılar yaratmadı. Aynı zamanda devletimizin değerleri üzerine, kimilerinin

propagandasını yaptığı kadar kötü olmayan, verimli bir tartışma başlattı. “

Reutlinger General Anzeiger gazetesi, pazartesi günü Dresden kentindeki Pegida

yürüyüşünün yasaklanmasını, Paris saldırıları kapsamında değerlendiriyor. Yorum

şöyle:

“Paris'teki terör

saldırılarından yaklaşık bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra

saldırganlar, Avrupa'nın siyasi hayatını nasıl bir deneme tahtasına çevirdiklerini

gösterdi. Belçika'da şu sıralar ordu sokaklarda devriye geziyor. Almanya'da temel

haklardan olan toplanma ve yürüyüş hakkına sınırlama getirildi. Üstelik de sadece

potansiyel bir saldırı hedefi olan Pegida yürüyüşlerine değil, Pegida'ya karşı

yürüyüşlere de. Eğer bu olanlar emsal teşkil ederse, teröristler hedeflerine ulaşmış

olacak: Vatandaş hakları sınırlandırılmış olacak…”