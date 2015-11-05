2000 yıllık kemer, orijinal olmadığı iddia edilerek yıkıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde yer alan 2000 yıllık Lefke Kapı kemeri, restorasyonu yüklenen firma tarafından orijinal olmadığı iddia edilerek yıkıldı. Emekli müze müdürü Taylan Sevil, orijinal olmadığı iddia edilen yapının tescilli olduğunu belirtti.

Arkeofili’den Erman Ertuğrul’un konuyla ilgili haberi şöyle:

Geçtiğimiz yıl 1.739.335 liraya ihalesi yapılan 19 asırlık Lefke Kapı’nın restorasyonunu Binka Mimarlık ve İnşaat aldı. Restorasyon sırasında İmparator Hadrianus (117-138) adına “Zafer Kapısı” olarak inşa edilen kemer, tehlike arz ettiği gerekçesiyle hiltiyle yıkıldı. İş bitim tarihi Eylül ayı olmasına rağmen çalışmaları tamamlayaman firma, şu anda kemeri yeniden inşa ediliyor.

Firma yetkilileri, tarihi kemerin orjinal olmadığını, 1980 yılında örüldüğünü ve üzerinin beton sıva ile kaplandığını söyledi. Yetkililer, “Kemerin içerisi moloz yığınları ile doldurulmuş. Üstü çatlaktı ve tehlike arzediyordu. 2.5 metre genişliğindeki bu kemerin daha önceden günümüz beton harcıyla ile örüldüğünü görmekteyiz. Kültür Bakanlığı’nın projesi de bu şekilde. Sağlamlaştırmak ve orjinaline bağlı kalmak suretiyle yeniden inşa ediyoruz” dedi.

20 yılı aşkın süre İznik’te müze müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Taylan Sevil ise, tarihi kemerin orijinal olduğunu söyledi. Sevil, “Kemerin yıkılmış olması çok üzücü. O kemer orijinaldir. 1980’li yıılarda onarım gördüyse de burası tescilli bir yapı. Üzerindeki beton sıvaya gelince, bu bir tedbirdir. Yağmur izolasyonudur. Harcın ve tuğlaların etkilenmemesi içindir. Bu tür uygulamaları İznik’in başka tarihi yapılarının üzerinde de görmek mümkün” dedi.