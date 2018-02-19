2000 yıllık asker heykeliyle önce selfie çektirdi, sonra parmağını çaldı

ABD'de bir kişi, Çin'e ait 2000 yıllık Terracotta savaşçısı heykellerinin yer aldığı sergide, selfie çektirdiği bir heykelin başparmağını çaldı.

Çin medyası, Çin'in olaya büyük tepki gösterdiğini ve hırsızlığı yapan kişinin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini duyurdu.

4.5 milyon Dolar değerindeki heykel, hali hazırda Philadelphia'daki Fraklin Ensitütüsü'nde sergilenen 10 Terracotta heykelinden biri.

Geçen hafta, Michael Rohana adındaki bir kişi olayla ilgili suçlu bulundu ancak kefaletle serbest bırakıldı.

Çin'in resmi haber ajansının FBI'ya dayandırdığı haberine göre 24 yaşındaki Rohana, sergide önce bir heykelle, telefonunun flaş ışığını da kullanarak selfie çekti.

Daha sonra bu heykelin başparmağını koparıp cebine attı.

Müze görevlileri parmağın yerinde olmadığını günler sonra fark etti. FBI, Rohana'yı yakaladı ve zanlı suçunu itiraf etti.

Çin'den eleştiri ve cezalandırma talebi

Heykellerin sergi için yurtdışına çıkmasından sorumlu Şaanhi Kültürel Miras Tanıtımı Merkezi Müdürü Wu Haiyun, Franklin Enstitüsü'nü dikkatsiz davranmakla suçlayarak kınadı.

Haiyun, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Terracotta savaşçıları, Çin'in sahip olduğu en önemli arkeolojik eserler. Teraccotta Ordusu, gerçek insan boyutundaki silahlı asker heykellerinden oluşuyor.

Heykeller 1974 yılında Xi'anköylüler tarafından bulunmuştu. 2012 yılında yapılan kazılarda yeni heykellere ulaşılmıştı.