200 yılın en soğuk kışı

T24

Soğuk iklimiyle bilinen kuzey ülkelerinden İsveç, 1789'dan beri en soğuk yılını geçiriyor. Başkent Stockholm'de hava sıcaklıkları 24 Kasımdan bu yana sıfırın üstüne çıkamadı, kayıtlara göre bu kadar soğuk yıl son olarak 1788-1789 kışında görülmüştü. ABD'de doğu kıyısını vuran şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edildi.Doğu eyaletlerinde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Güney Carolina'ya meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başladığı 1887 yılından bu yana Noel döneminde ilk kez kar yağdı. Rusya'da onbinlerce aile elektriksiz kaldı. Ülkede yoğun kar ve dolu yağışı nedeniyle elektrik santralleri işleyemez hale geldi, Moskova'daki bir uluslararası havaalanında 10 saati aşkın elektrik kesintisi yaşandı. Moskova'da onbinlerce eve elektrik verilemiyor. Polonya'da kasım ayından bu yana etkili olan aşırı soğuklarda ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi. Ülkede gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 30 dereceye düşüyor.Başta İngiltere, Almanya, ABD ve diğer ülkelerde binlerce uçak kalkamadı, yüzbinlerce kişi havaalanlarında sefil oldu. İngiltere'de deniz fenerleri bile dondu, aç kalan yırtıcı kuşlar kar altında birbirleriyle kavga etti, futbol maçları yarım kaldı. Washington'da Potomac nehri buz tuttu. Fotoğraflar söze gerek bırakmadı...