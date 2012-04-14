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200 Türk yakılmak istiyor!

Değişik ülkelerde yaşayan yaklaşık 200 Türk vatandaşı, ölümlerinin ardından yakılmak istiyor

14 Nisan 2012 16:55

 

Dünya Cenazeler Birliği Türkiye Temsilcisi Murat Arslanoğlu, değişik ülkelerde yaşayan yaklaşık 200 Türk vatandaşının, ölümlerinin ardından yakılmak için kendilerine vekâlet bıraktığını belirterek “Yetki belgesi aldıklarımızın tamamı hayatta. Ölüm haberini aldığımız kişinin yakınları da yakılmaya izin verirse vasiyeti yerine getireceğiz” dedi.
 
Yakılmak istenen Türk vatandaşlarının başvurularını yaklaşık 5 yıldır aldıklarını söyleyen Arslanoğlu Habertürk'te şunları söyledi:
 

Son 2 yıldır arttı

 
“Son iki yılda yakılmak istenenlerin sayısındaki artış yüzde 50’nin üzerinde. Öldükten sonra yakılmak isteyen kişi, sağlığında matbu bir belgeyi doldurup bize teslim ediyor. O kişinin ölüm haberini aldıktan sonra ailesi de izin verirse vasiyeti yerine getiriliyor. Bu kişilerin bilgilerini asla açıklamayız. İçlerinde eşiyle birlikte yakılmak isteyenler de var. Çok değişik kültür ve gelir düzeyine sahip insanlar var.”
 

'Bizde yasak değil'

 
Türkiye’de ölü yakmanın yasak olmadığını belirten Murat Arslanoğlu, “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 224 ve 225’inci maddelerinde ölü yakmak için tesis kurulabileceği ve şartları belirtiliyor. Dolayısıyla Türkiye’de ölü yakmak yasak değil. Biz, Antalya’da bir krematoryum( ölü yakma tesisi) kurabilmek için daha önce belediyeye müracaat ettik ancak talep olmadığı gerekçesiyle başvurumuz reddedildi” dedi.

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