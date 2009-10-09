200 TL'ye kamyonet

Sosyal Güvenlik Kurumu, 200 liraya kamyonet, 250 liraya ambulans, 800 liraya otobüs satıyor.



Bir süre önce ihtiyaç olmadığı için bazı gayrimenkullerini satmaya başlayan SGK, bu kez de ekonomik ömürlerini doldurdukları gerekçesiyle kuruma kayıtlı çeşitli cins ve markalarda 27 aracı satışa çıkardı.



Buna göre, SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, araçları Kurum Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliği doğrultusunda açık teklif usulüyle belirlenen tahmini bedel üzerinden satacak.



Satılacak araçlar arasında yaşları 9 ile 37 arasında değişen ''trafikten çekilmiştir'', ''ekonomik ömrünü doldurmuştur'' belgeli ambulans, binek otomobil, otobüs, kamyon ve kamyonetler bulunuyor.



Araçlar arasında bir dönem kurum yöneticilerine makam aracı olarak hizmet vermiş otomobiller de yer alıyor.



Araçların 12'si binek otomobil, 7'si ambulans, 3'ü otobüs, 3'ü kamyonet, 1'i kamyon, 1'i de minibüs. Araçların 11'i Ankara, 4'ü Kocaeli, 3'ü İstanbul ve 2'si İzmir plakası taşıyor.



Satılacak araçların bir çoğunun SGK'nın ve SGK'yı oluşturan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi kurumların geçmişine tanıklık etmiş olması dikkati çekiyor. Araçlardan en yaşlısı 1972 model bir ambulans, en genci ise 2000 model bir başka ambulans.



Muhammen bedeli 200 lira olarak belirlenen 1973 model kamyonet satılacak araçların en ucuzu durumunda. Bunun yanında muhammen bedeli 250 liraya 1972 model ambulans, 300 liraya 1974 model binek otomobil, 300 liraya 1985 model minibüs, 800 liraya 1979 model otobüs almak mümkün.



Muhammen bedeli en yüksek araç ise 4 bin 200 liralık 2000 model bir ambulans. Bunu 3 bin 800 liralık tahmini bedelle 1999 model bir başka ambulans izliyor.



Araçlara ilişkin ihale, SGK Başkanlığı ihale odasında yapılacak. İhaleye katılacakların, teklifin hangi işe ait olduğunu da belirten teklif zarfını 27 Ekim 2009 Salı günü saat 10.00'a kadar SGK Evrak Servisine vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekiyor. Teklifler aynı gün ve saatte isteklilerin huzurunda açılacak.



İhale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderlerinin tamamı alıcı tarafından ödenecek.

