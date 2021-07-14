Banknotlara yeni imzanın şifreleri: Kavcıoğlu, Ağbal’dan ders çıkarmış olabilir; Şener en kıdemli olduğundan...

Merkez Bankası’nın Başkan Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Emrah Şener‘in imzasıyla yeni basım 200 ve 100 liralık banknotları tedavüle çıkarma hazırlığı, ilginç bir gerçeği gündeme getirdi: 7 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atanan ve 20 Mart tarihinde bu görevden alınan Naci Ağbal, AKP döneminde banknotlarda imzası bulunmayan tek başkan olarak tarihe geçti. Türkiye’de tedavülde bulunan paralarda eski başkanlar Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı, Murat Çetinkaya ve Murat Uysal’ın imzaları bulunuyor.

Bazı gözlemciler biraz da ironik bir dille yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun Naci Ağbal’ın başına gelenden ders çıkarıp “Ne olur ne olmaz” düşüncesiyle bir an önce imza atmak istemiş olabileceğini belirtti.

Neden Emrah Şener?

Merak edilen bir başka nokta, banknotta neden diğer başkan yardımcıları değil de Emrah Şener’in imzasının yer aldığı. Banknot imzalarında kıdemin dikkate alındığını belirten gözlemciler, Emrah Şener’in en kıdemli başkan yardımcısı olması nedeniyle banknota imza attığını kaydettiler.