200 soruda 35 net yapan, üniversiteli olabilecek!

Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) üç aydan az kaldı. Üniversite adayları, barajı geçmek için en az kaç net yapması gerektiğini merak ediyor. Uzmanlar, TYT’de 150’yi geçmek için 15, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180 barajı için de bunun yanında 20 net yapılması gerektiğini söylüyor.

Hürriyet'ten Esra Hülkar'ın haberine göre 23 Haziran’daki Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 322 bin 421, 24 Haziran’daki ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Herkesin girmesinin zorunlu olduğu TYT’nin baraj puanı 150. Ancak puanın hesaplanması için Türkçe ve matematikte en az yarım net şart. Yani en azından 1 doğru, 2 yanlış yapmak gerekiyor. Bunu başaramayanların puanı hesaplanmayacak. Adaylar, sosyal ya da fen bilimlerinden hepsini doğru yanıtlasa bile başarısız sayılacak. Eski sistemde dört testten de en az yarım net yapılmalıydı.

Lisans seçeceklerin başvurduğu ikinci oturum AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için adaylar 180 barajını geçmek için uğraşacak. Rehberlik uzmanı Salim Ünsal, barajları geçmek için kaç net yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor:

150 barajı için 15 net

Yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanacağı için kesin rakamları vermek zor. TYT’de barajı geçmek için birçok farklı yöntem var. Örneğin, sadece Türkçe ve matematik çözecek biri Türkçe’den 8, matematikten 7.5 yani toplamda 15.5 netle 150 barajını geçebiliyor. Eğer aday tüm testleri yapmak isterse; Türkçe ve matematikten 5’er, sosyal ve fenden 2.5’er yaparak toplamda 15 netle barajı aşabiliyor. Ya da Türkçe ve matematikten yarımşar net ile sosyalden 7, fenden 6.5 yani toplamda 14.5 net yeterli. Bu farklılıkların nedeni ise o derslerin ortalamasının diğer derslere göre daha düşük çıkması.

AYT’de 20 net 180'i geçer

AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta 180 barajını geçmek için farklı kombinasyonlar var. AYT hesaplanırken TYT de dâhil oluyor. AYT puanının hesaplanması için TYT barajını geçmek zorunlu. Yani en az 15 net çıkarmak gerekiyor. AYT’de sözel adayları, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Sosyal Bilimler-2’ testlerine; sayısalcılar ‘Matematik’ ve ‘Fen Bilimleri’ne; eşit ağrılıkçılar ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Matematik’e girmek zorunda.

TYT’den yüksek net çıkaran AYT’de az doğru yapsa da barajı geçebiliyor. Örneğin, bir sözelci TYT’de Türkçe’den 40, sosyalden 20, matematikten yarım net yapıp AYT’de ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’den 2, Sosyal Bilimler-2’den 1 net çıkarsa dahi barajı yakalayabiliyor. Yani TYT’de 60.5 nete ulaşıp, AYT’den 3 neti olan sözelde 180 barajını aşabiliyor. İlk oturumda 15 net yaptıysa, AYT’de girmesi gereken kendi testinden en az 10’ar net çözerse toplamda 20 netle 180’i geçebiliyor.