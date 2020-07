200 sanatçıdan açık mektup: Salgın var, Gazze ablukasını kaldırın

Dünya çapında 200 sanatçı ve yazar, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı kuşatmanın pandemi sebebiyle kaldırılmasını talep etti.

Aralarında Philip Pullman, Naomi Klein, Peter Gabriel, Alia Shawkat, Vic Mensa ve Viggo Mortensen Jr.’ın da olduğu 200 müzisyen, oyuncu, film yapımcısı, yazar ve diğer sanatçılardan oluşan 200 imzacı, Gazze kuşatmasının kaldırılmasını istedi.

bianet'te yer alan habere göre açık mektupta, Uluslararası Af Örgütü’nün, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı askeri ambargonun, uluslararası hukuk çerçevesinde haklar güvence altına alınana dek kaldırılması çağrısına destek verildi:

“Gazze’de yaklaşık iki milyon kişi, dünyanın en büyük Açıkhava hapishanesinde ölümcül bir tehditle karşı karşıya.”

Gazze’de ilk Covid-19 pozitif vakası mart ayında tespit edildi. İsrailli, Filistinli ve dünyanın diğer bölgelerinden hak savunucuları ile hak örgütleri, ambargonun kaldırılıp Gazze’ye medikal araçların ulaştırılması için izin verilmesini istedi. Ancak halen Gazze’ye medikal araç gereç veya insani yardım malzemesinin girmesine izin verilmiyor.

Mektubun tamamına şuradan ulaşılabilir.

İmzacılar:

Lawrence Abu Hamdan, ressam / Taha Adnan, şair / Giannis Aggelakas, şarkıcı, şarkı yazarı, şair / Mania Akbari, yönetmen / Fatiha al Ghorri, komedyen / Pau Alabajos, şarkıcı, şarkı yazarı / Senad Alic, visual ressam / Simon Allemeersch, yapımcı / Candace Allen, yazar / Udi Aloni, yapımcı / Rafael Alvarez, kareograf, dansçı / Miren Amuriza, yazar / Lisa Appignanesi, yazar / Ariane Ascaride, aktör / Austra, ressam / Ariella Azoulay, yazar, yapımcı / Kobe Baeyens, şarkıcı / Balkan Bomba, orkestra / Sibaji Orkestrayopadhyay, yazar, performer / Kevin Barry, yazar / Kevin Beasley, ressam / Patrick Bebi, yapımcı, aktör, eğitmen / Nacera Belaza, kareograf / Yacine Belhacene, şarkıcı / Bella Cuts, DJ, yapımcı / Ronan Bennett, senarist / Rimli Bhattacharya, yazar, akademisyen / Akeel Bilgrami, filozof / Mary Black, şarkıcı / Bruno Boussagol, yönetmen / Tove Bøygard, şarkıcı, besteci, yazar / Howard Brenton, senarist / Adam Broomberg, ressam / Pankaj Butalia, yapımcı / Teresa Cabral, painter / Burt Caesar, aktör, yönetmen / Paulo Caetano, yazar, photographer / Carmen Callil, publisher, yazar, eleştirmen / Dayana Cata, yazar, ressam / Oliver Chanarin, ressam / Pascal Chardome, müzisyen, besteci / Sheba Chhachhi, photographer / Régine Chopinot, kareograf / Julie Christie, aktör / Chullage, rapper / Ciel, DJ, yapımcı / Luís Cília, müzisyen, şarkıcı / Céline Condorelli, ressam / Steve Coogan, comedian, aktör / Molly Crabapple, yazar / Crisis de los 40, orkestra / Darren Cullen, ressam / Liam Cunningham, aktör / Sinéad Cusack, aktör / Bruna Cusí, aktör / Alain Damasio, yazar / Jesse Darling, ressam / Eva De Roovere, şarkıcı-şarkı yazarı / Foivos Delivorias, şarkıcı, şarkı yazarı / Rokhaya Diallo, yazar, yapımcı / Doctor Prats, orkestra / Mark Donne, yapımcı / Geoff Dyer, yazar / Galit Eilat, curator, yazar / Radhouane El Medebb, kareograf / Fons Elders, yazar / Brian Eno, müzikan / Anne Enright, yazar / Annie Ernaux, yazar / Charles Esche, museum yönetmen, professor / Marcelo Evelin, kareograf / Tristan Faes, şarkıcı / Shepard Fairey, ressam / David Farr, senarist / Isabel Fazenda, yazar / Mark Fell, electronic müzisyen / Simon Fisher Turner, besteci, yapımcı, aktör / Annar Follestø, violinist, sanat direktörü / Cesk Freixas, şarkıcı, şarkı yazarı / Peter Gabriel, müzisyen, müzik festival founder / Dimitra Galani, şarkıcı, besteci / Rashna Gandhy, yazar, psychologist / Sylvain George, yapımcı / Katia Gerou, aktör, yazar / Gigakoops, electronic müzisyen / Jordi Ginesta, şarkıcı / Thea Glenton Raknes, müzisyen / Sérgio Godinho, müzisyen, şarkıcı / Priyamvada Gopal, yazar / Antony Gormley, ressam / Gossos, orkestra / Øyvind Grande, besteci / Andre Gregory, aktör, yönetmen / Ohal Grietzer, besteci, mixed-media performer / Trevor Griffiths, senarist / Probir Gupta, ressam / Gwenno, müzisyen, şarkı yazarı / Ella Maria Hætta Isaksen, ressam, şarkıcı / Maysaloun Hamoud, yönetmen / Nir Harel, ressam / Githa Hariharan, yazar / Tobi Haslett, yazar, eleştirmen / Justin Hayward-Young, müzisyen / Charles Hayward, müzisyen / Tzion Abraham Hazan, ressam / Kristien Hemmerechts, yazar / Dalilla Hermans, yazar, columnist / Claire Hilger, visual ressam, graphic designer / Hiro Kone, DJ, yapımcı / Martin Horntveth, müzisyen, besteci, ressam / Gemma Hummet, şarkıcı / Asad Hussain, yazar, film editor / Emmanuelle Huynh, dansçı / Trond Ingebretsen, müzisyen, şarkıcı / Marc Isaacs, belgesel yapımcı / Vanessa Jackson, ressam / Julie Jaroszewski, şarkıcı, filmmaker, actress / Terry Johnson, playwright, yönetmen / Filip Jordens, şarkıcı, aktör / Em Joseph, ressam / Embla Karidotter, müzisyen / Ioanna Karystianni, yazar / Kyriakos Katzourakis, ressam, yönetmen / Patrick Keiller, ressam, yapımcı / A.L. Kennedy, yazar / Chris Keulemans, yazar / Naomi Klein, yazar / La Kruel orkestra / Lágrimas de Sangre, orkestra / Lankum, orkestra / Mike Leigh, screenyazar, yönetmen / Leo Leonhardsen, müzisyen / Faustin Linyekula, kareograf / Lluís Llach, şarkıcı, şarkı yazarı / Ken Loach, yönetmen / Jen Long, ressam manager, DJ / Josie Long, komedyen / Los Castos, orkestra / Los Chikos del Maíz, rap group / Dónal Lunny, müzisyen / Nightmare Lyre, müzisyen / Mammút, orkestra / Esther Manito, komedyen / Kika Markham, aktör / Yann Martel, yazar / Helen Marten, ressam / Emer Martin, yazar / Raoul Martinez, ressam, yazar / Marwan, şarkıcı, şarkı yazarı, şair / Massive Attack, orkestra / Tom McCarthy, yazar / Vic Mensa, rap ressam / Marc Mercier, ressamic yönetmen / China Miéville, yazar / Luc Mishalle, müzisyen / Thurston Moore, müzisyen / Christy Moore, şarkıcı / Gérard Mordillat, yapımcı / Viggo Mortensen Jr., aktör, müzisyen, yazar / Junior Mthombeni, theater yönetmen, aktör, müzisyen / Peter Mullan, aktör, yönetmen / Rita Natálio, ressam, araştırmacı / Nel Tardiu, orkestra / Jef Neve, pianist, besteci / Courttia Newland, yazar / Bernard Noël, yazar / Object Blue, DJ / Joff Oddie, müzisyen / Joan Miquel Oliver, şarkıcı, şarkı yazarı / Ragnar Olsen, şarkıcı / Susie Orbach, psychoanalyst, yazar / Jørn Simen Øverli, şarkıcı, ressam / Ruth Padel, şair / Carmen París, şarkıcı, şarkı yazarı / Melissa Parmenter, besteci, film yapımcı, pianist / Anand Patwardhan, belgesel yapımcı / Maxine Peake, aktör / Eddie Peake, ressam / Mireille Perrier, aktör / Dimitris Piatas, aktör, yazar / Ernest Pignon-Ernest, ressam / Marijke Pinoy, actress / Alain Platel, kareograf / Jocelyn Pook, besteci / Patrícia Portela, yazar, senarist / Aaron Porter, solo ressam / Charlotte Prodger, ressam / Philip Pullman, yazar / Pupil·les, orkestra / Michael Radford, yönetmen / Roland Ramade, şarkıcı / RAVI, ressam, besteci / Stephen Rea, aktör / Ian Rickson, yönetmen / Tiago Rodrigues, tiyatro yönetmeni, senarist / Luz Room for Resistance, DJ / Rrose, müzisyen / Liv Runesdatter, şarkıcı, besteci / Pilar Salamanca, yazar / Xavi Sarrià, müzisyen / K. Satchidanandan, yazar / Aura Satz, ressam / James Schamus, yönetmen, yapımcı / Noémie Schellens, classical şarkıcı, actress / Gaea Schoeters, yazar, journalist, scenarist / Mim Shaikh, broadcaster, yazar, aktör / Tai Shani, ressam / Alia Shawkat, aktör, ressam / Sindicat de Músics Activistes de Catalunya – SMAC müzisyens’ union / Robyn Slovo, film yapımcı / John Smith, ressam yapımcı / Smoking souls, orkestra / Patrick Staff, ressam / Stay at Homas, orkestra / Janneke Stegeman, theologian, yazar / DAAN Stuyven, şarkıcı-şarkı yazarı, besteci / Vivan Sundaram, ressam / BV Suresh, ressam / Nick J. Swarth, poet, performer, müzisyen, visual ressam / Guy Swinnen, şarkıcı / Jakob Thonander Glans, besteci, müzisyen, orkestra şefi / Colm Tóibín, yazar / Sílvia Tomàs, şarkıcı, şarkı yazarı / Ricky Tomlinson, aktör / Tudanca, orkestra / Dirk Tuypens, aktör / Merlijn Twaalfhoven, besteci / Txarango, orkestra / Adil Tyabji, editor / V (formerly Eve Ensler), playwright, activist / Myriam Van Imschoot, performance, tiyatro, müzik / Michiel Vandevelde, kareograf / Judith Vanistendael, graphic novelist / David Verdaguer, aktör / Violet, DJ, yapımcı / Erik Vlaminck, yazar / Pantelis Voulgaris, yönetmen / Naomi Wallace, senarist / Mark Wallinger, ressam / Harriet Walter, aktör / Roger Waters, müzisyen / Einat Weizman, yönetmen, yazar, aktör / Irvine Welsh, yazar / Michael Wiehe, şarkıcı, müzisyen / Unni Wilhelmsen, müzisyen, besteci, yazar / Jeanette Winterson, yazar / Bent Wold, şarkıcı / XY, orkestra / Luke Younger, experimental müzisyen / Zoo, orkestra.