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BBC Türkçe

200 milyon yıllık deniz sürüngeni fosilinin karnında fetüs bulundu

İngiltere'deki bilim insanları, 200 milyon yıllık bir deniz sürüngenine ait fosilin karnında doğmamış bir bebek bulduklarını açıkladı. Yaklaşık 20 yıl önce bulunan ihtiyozor (ichthyosaur) fosili üzerinde daha önce detaylı çalışma yapılmamıştı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'deki bilim insanları, 200 milyon yıllık bir deniz sürüngenine ait fosilin karnında doğmamış bir bebek bulduklarını açıkladı.

Yaklaşık 20 yıl önce bulunan ihtiyozor (ichthyosaur) fosili üzerinde daha önce detaylı çalışma yapılmamıştı.

Boyu yaklaşık 3.5 metre olan ihtiyozor, şu ana kadar bulunan fosiller içinde türünün en uzunu. İhtiyozorun erken Jura (Jurassic) döneminde yaşadığı tahmin ediliyor.

Deniz ejderhası da denen ihtiyozorlar, dinozorlar gibi yumurtlamak yerine doğurarak çoğalıyorlardı.

Fosilin karnında bulunan fetüsün yaklaşık 7 santimetre büyüklüğünde olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Somerset bölgesinde bulunmuş olan fosil, yaklaşık 20 yıldır Almanya'nın Hannover kentindeki Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi'nde tutuluyordu.

Paleontolog Sven Sachs'ın fosili fark etmesi üzerine, deniz ejderhasının fosili üzerinde yeni çalışma yapıldı.

Deniz ejderhalarının fetüsleri, plasentalı memelilerinkilere göre daha küçük ve sayıları daha fazla oluyor.

Dinozorlar döneminde okyanuslarda çok farklı türlerde ihtiyozorlar yaşıyordu.

Günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 205 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Trias devrinde ortaya çıktığı tahmin edilen deniz ejderhaları, yaklaşık 66 milyon yıl önce yok oldu.

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