200 milyon Euro yanlış hesaba aktarılırsa!

Almanya'nın Hessen eyaletinde geçtiğimiz yıl bir banka, müşterilerinden birinin hesabına yanlışlıkla 200 milyon Euro yatırdı. Hesabında 200 milyon Euro gören müşteri, buradan aldığı 10 milyon Euro'yu başka bir hesaba aktardı ve sonrasında bir hukuk mücadelesi başladı.

Hesabına internet bankacılığı vasıtasıyla 200 milyon Euro yatırıldığını fark eden müşteri, bu paradan 10 milyon Euro'yu kendisine ait başka bir hesaba aktardı.

Banka yanlışlığın farkına vardıktan sonra parayı hesaptan çekti ancak 10 milyon Euro eksikti. Müşteri 10 milyonu kendisine ait başka bir hesaba yatırmıştı. Banka 10 milyon Euro'nun müşterinin hesabında 15 saat kaldığını belirterek 12 bin Euro faiz talep etti.

Faizi ödemek istemeyen müşteri, bankayla davalık oldu Hessen eyaletindeki mahkeme dün verdiği kararla, böyle bir durumda müşterinin 10 milyon Euro için faiz ödememesine hükmetti.