200 metrelik uçuruma düşen yaşlı adam kurtarıldı

Adem GÜNGÖR-Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan İsabali Aslan (87), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Şavşat ilçesi Düzenli köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan İsabali Aslan için Vali Ömer Doğanay\'ın talimatı ile köye arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma komando timlerinin aradığı kayıp, 2 saat sonra yaklaşık 200 metrelik uçurumun altında yaralı halde bulundu. Ekipler, yaralıyı sedyeye alarak halat yardımıyla yola çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İsabali Aslan, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Aslan, buradan Artvin Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedaviye alındı.



FOTOĞRAFLI