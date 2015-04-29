'200 kız Boko Haram'ın elinden kurtarıldı'



Nijerya Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü kamplarına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Nijeryalı yetkililere göre, Sambisa ormanındaki operasyonda, rehin olarak tutulan 200 kız öğrenci ile 93 kadın kurtarıldı.

Chibok'tan kaçırılan kızlar mı?

Kızların geçen yıl Chibok'tan kaçırılan öğrenciler olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Terör örgütü, 14 Nisan 2014 tarihinde Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı bir yurdu basarak 219 öğrenciyi kaçırmıştı. Olay dünya çapında yankı yaratmış, kızları kurtarmak için #BringBackOurGirls adı altında bir kampanya başlatılmıştı.

Geçen hafta Nijerya devlet başkanı seçilen Muhammed Buhari, "kızları bulup serbest bırakmak için her türlü çabayı göstereceğini, ancak başarı sözü veremeyeceğini" açıklamıştı.

Boko Haram nedir?

Boko Haram, 2009 yılındaki askeri operasyonların başlatılmasından bu yana Nijerya'nın kuzeydoğusunda pek çok köyü ele geçirdi. Şu anda Belçika büyüklüğünde bir alanı kontrol ediyor.

Teröristler şimdiye kadar 13 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. 1,5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Örgüt bir süre önce IŞİD'e bağlılık bildirmişti.