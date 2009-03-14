200 genç kıza tecavüz etti, yakalandı

İngiltere'de eski striptizci ve porno yıldızı taksici John Worboy, taksisine aldığı genç kızları uyku hapıyla bayıltıp tecavüz etmekten tutuklandı. Worboy'un en az 200 genç kıza tecavüz ettiği sanılıyor.
51 yaşındaki Worboy, gece geç saatlerde taksisine aldığı sarhoş veya çakır keyif genç kızlara, kumarda çok para kazandığını ya da o günün doğum günü olduğunu söyleyerek, içine ilaç atılmış şampanya teklif ediyor ve kendinden geçen müşterilere tecavüz ediyordu.
Polis, 2002-2008 yılları arasında Worboy'un 85 genç kıza tecavüz ettiğini kanıtladı. Ancak bu sayının 200 bile olabileceği belirtildiTecavüzcü, kadın müşterileri kandırırken bu 'alet çantasını' kullanıyordu