200 genç kıza tecavüz etti, yakalandı

51 yaşındaki Worboy, gece geç saatlerde taksisine aldığı sarhoş veya çakır keyif genç kızlara, kumarda çok para kazandığını ya da o günün doğum günü olduğunu söyleyerek, içine ilaç atılmış şampanya teklif ediyor ve kendinden geçen müşterilere tecavüz ediyordu.Polis, 2002-2008 yılları arasında Worboy'un 85 genç kıza tecavüz ettiğini kanıtladı. Ancak bu sayının 200 bile olabileceği belirtildi