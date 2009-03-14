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Dünya

200 genç kıza tecavüz etti, yakalandı

Eski striptizci ve porno yıldızı 200 genç kıza tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklandı

14 Mart 2009 02:00

İngiltere'de eski striptizci ve porno yıldızı taksici John Worboy, taksisine aldığı genç kızları uyku hapıyla bayıltıp tecavüz etmekten tutuklandı. Worboy'un en az 200 genç kıza tecavüz ettiği sanılıyor.

51 yaşındaki Worboy, gece geç saatlerde taksisine aldığı sarhoş veya çakır keyif genç kızlara, kumarda çok para kazandığını ya da o günün doğum günü olduğunu söyleyerek, içine ilaç atılmış şampanya teklif ediyor ve kendinden geçen müşterilere tecavüz ediyordu.

Polis, 2002-2008 yılları arasında Worboy'un 85 genç kıza tecavüz ettiğini kanıtladı. Ancak bu sayının 200 bile olabileceği belirtildi


Tecavüzcü, kadın müşterileri kandırırken bu 'alet çantasını' kullanıyordu

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