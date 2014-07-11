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Dünya

200 Ganalı taraftar Brezilya'ya sığınma talebinde bulundu

Dünya Kupası maçlarını izlemek için ülkeye gelen 200 kadar Ganalı taraftar, Brezilya’ya sığınma başvurusu yaptı

11 Temmuz 2014 14:16

Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupasını izlemek için ülkeye gelen 200 kadar Ganalı futbol sever, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki çatışmalardan dolayı ülkelerine dönmek istemiyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Brezilya polisi, Dünya Kupası maçlarını izlemek için ülkeye gelen 200 kadar Ganalı taraftarın sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ganalı grup, sığınma başvurularını ülkenin en zengin kentlerinden biri olan Caxias do Sul'da yaptı. Polis yetkilileri turnuva sona erinceye kadar bin kadar Ganalının daha sığınma başvurusunda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Brezilya yasaları, potansiyel mültecilere sığınma başvurusunda bulunmaları halinde çalışma izni veriyor.

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