200 bisikletli organ nakline destek için pedal çevirdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BU yıl 3\'üncüsü düzenlenen 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamnda Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörlüğü ve AKUT\'un Öğrenci Topluluğu tarafından organ nakli konusunda farkındalik için bisiklet korteji düzenlendi.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndan yola çıkan bisikletli grup, 13 kilometrelik yolu kat etikten sonra Cumhuriyet Caddesi\'nde turu sonlandırdı. AKUT Öğrenci Topluluğu adına açıklamalarda bulunarak kortej hakkında bilgiler veren Halil Kortan Güder, en önemli hedeflerinin toplumsal farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Güder açıklamasında, şöyle dedi:

\"Yaklaşık 200 kişiyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndan yola çıkıp Cumhuriyet Caddesi\'ne ulaştık. Burada, organ bağışı başvurusu alabilen tek üniversite topluluğu olarak stand açtık. Gün içerisinde ilgilenen vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgilendirme yapıp organ bağış belgesi doldurmalarını isteyeceğiz. Burada bulunuyoruz, çünkü maalesef hastanelerde birçok insan organ nakli için sıra bekliyor. Biz bu kortej sayesinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.”

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Yakup Canıtez de DHA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak organ bağışı konusunda Türkiye\'de çok önemli bir noktada olduklarını söyledi. Prof.Dr. Canıtez, şöyle dedi:

\"Uludağ Üniversitesi organ nakli konusunda iyi bir noktada. Kadavradan organ naklinde birinci sıradayız. Canlı vericiden ise Türkiye’de üçüncü sıradayız. Gecen yıl yaptığımız aktivitede bir günde yaklaşık bin organ nakli belgesi tamamlandı. Bu 1000 verici demektir. Çok önemli bir rakam. Bu yıl da organ nakli haftası nedeniyle bu aktivite düzenlendi. Bu yıl daha da fazlasına ulaşmayı, bu rekoru kırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 200 AKUT üyesi bisikletçimiz pedal bastı. Bu aktivitenin amacı organ nakli konusunda toplumsal duyarlılığı geliştirmek, farkındalığı artırmak ve halkımızın organ nakline verdiği desteği daha da üst noktalara çekmek. Umarım bugün de organ bağışı noktasında önemli destekler edineceğiz.\"

Başhekim Canıtez, açıklamasının ardından etkinlik için Organ Nakli Koordinatörleri Sahriye Keskin, Rafet Oflaz, Kerem Selimoğlu, Ersin Elgin ve İlknur Arslan\'a ayrıca AKUT Öğrenci Topluluğuna teşekkür etti.

Etkinliğe Bursaspor Durmazlar Basketbol takımı oyuncuları Karlo Vragovic ve Dejan Borovnjak da destek vererek organ bağışının önemine dikkat çekti.

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