200 bin sterlinlik kefalet toplanamadı

T24- Taciz suçlamasıyla İngiltere'de tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, 200 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar verilmişti. Assange'ın avukatı bugün, gerekli paranın yarısını toplayabildiklerini, geri kalanı için yardıma ihtyiaçları olduğunu duyurdu.



Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’la ilgili temyiz duruşması yarın yapılacak.



İsveç’in Assange’ın kefaletle serbest bırakılması kararına itiraz etmesi üzerine yarın yapılacak temyiz duruşması, Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görüşülecek. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin dün Assange’ın kefaletle serbest bırakılması kararına karşı çıkan İsveç tarafı, kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.



Assange temyiz duruşması sonuçlanmadan, Londra’daki Wandsworth Cezaevinden çıkamayacak. Temyiz duruşmasında mahkemenin kararı bozulmazsa, Assange şartlı tahliye edilecek.



Bu arada, Assange’ın serbest bırakılması için 200 bin sterlinin İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine nakit olarak ödenmesi gerekiyor.



Wikileaks sitesinin kurucusunun avukatı Mark Stephens İngiliz Sky kanalına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kefalet parası 200 bin sterlinin yarısını topladıklarını söyledi.



Assange’ın 200 bin sterlininin mahkemede ödenmesi koşuluyla toplam 240 bin sterlin kefaletle şartlı tahliyesine karar verilmişti. Şartlı tahliye koşulları arasında, mahkemeye tebliğ ettiği adreste bulunması, belli saatler arasında sokağa çıkmaması, polise her gün bildirimde bulunması ve ayak bileğine elektronik kelepçe takılması bulunuyor.



11 Ocak 2011’de başlayacak yargı sürecinde ise Assange’ın İsveç’e iadesi konusunun ele alınması bekleniyor. İngiliz hukukçular bu sürecin uzun sürebileceğine dikkati çekiyor.

Suçlamaların Wikileaks’in yayımladığı belgelerle ilgili olmadığı söylense de Assange’ın avukatları ve destekçileri, İsveç’in suçlamalarının "siyasi" olduğunu savunuyor. İsveç Assange’ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini istiyor.