200 bin liraya aldığı Tofaş'ı çekiciyle otoparkına taşıttı!

1993 model Tofaş marka otomobili 200 bin TL'ye satın alan Muhammet Maden, aracını çekici ile otoparkına taşıttı.

İstanbul Kadıköy'de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkartmıştı. İnternette ilanı görenler, Tofaş marka araç için istenen 200 bin TL‘yi görünce şaşkınlık yaşadı.

Deniz’in paylaştığı ilanı gören Muhammet Maden, aracı satın alarak 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilin yeni sahibi oldu. Araç zarar görmemesi ve kilometre yapmaması için çekici yardımıyla saklanacağı otoparka götürüldü. Aracın çekici ile götürülme anları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aracı satın alan Muhammed Maden, "Zaten 5-6 aydan beri aracın peşindeydim. Arkadaşlardan fiyat konusunda yardımcı olmasını istedim. En sonunda 200 bin TL’ye anlaştık ve aracı aldım. Yani değerli bir araç satın aldım.



3 bin 480 kilometrede bir araç, Tofaş SLX. Ben 95’liyim, araç 93 model. Şu anlık satmayı düşünmüyorum. Kendi otoparkımıza koyacağız aracı. İllaki satacağım ama değeri bulununca satılır. Şu an satmayı düşünmüyorum. Bir iki yıl otoparkımda saklayacağım aracı" dedi.