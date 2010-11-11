200 BİN KİŞİYE İŞ UMUDU

T24- Bakanlar Kurulu'nda son şekli verilen istihdam paketinin ayrıntıları belli oldu. 1 milyar 163 milyon lira maliyeti olan paketle, 200 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

Hükümet yeni bir istihdam paketini açmaya hazırlanıyor. Çalışma Bakanı Ömer Dinçer'in detaylarını açıkladığı düzenlemeye göre, işverene yüzde 5 genel prim indirimi sağlanıyor.

Bununla birlikte işverenler, ilk kez çalıştıracakları kadın ve gençlere yönelik prim teşvikinden de üç yıl boyunca yüzde 100 oranında yararlanabilecek.

Trafik kazası geçiren kişi yüzde 100 kusurlu ve sigortasız olsa bile sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.

Sanatçı, taksi şoförleri ve geçici tarım işçileri de 17 gün prim ödeyerek, bir tam ay çalışmış sayılacak.

Silikozis hastalığı nedeniyle iş gücünü yüzde 40 ve daha fazla kaybeden kot taşlama işçilerine 100 ile 300 lira arasında aylık bağlanacak.

Staj ve çıraklık yapan öğrencilere de sağlık sigortası yapılacak.

1 milyar 163 milyon lira maliyeti olan paketle, 200 bin yeni istihdam sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin bütçe ile birlikte Meclis'ten geçirilmesi hedefleniyor.