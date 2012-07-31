200 bin kişinin terkettiği Halep'te isyancılar orduya direniyor!

Suriye hükümetine bağlı güçler, Halep'te isyancıların elinde tuttuğu kesimlere operasyonlarını dördüncü gününde de sürdürüyor.

Kentte hastanelerin ve kliniklerin hasta kapasitesini doldurduğu haberleri gelirken binlerce kişi de kenti terk etmeye devam ediyor.

Diğer yandan, Başbakan Tayyip Erdoğan telefonda görüştüğü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Suriye’de “siyasi geçiş sürecinin” hızlandırılması konusunda fikir birliğine vardı.

Beyaz Saray, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimden ayrılmasının da buna dâhil olduğunu duyurdu.

Pazartesi günü yapılan telefon konuşmasında Erdoğan ve Obama, Suriye ve Suriye’nin komşularında mülteci konumuna düşenlere de yardım edilmesi konusunda da mutabık kaldı.

'İran Türkiye'yi uyardı'

Suriye’de devlet kontrolündeki El Vatan gazetesi, İran’ın Türkiye’yi Suriye’ye askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyardığını yazdı.

Gazetenin haberinde, “Suriye’nin topraklarına yönelik herhangi bir saldırının cevabı şiddetli olacaktır ve İran Suriye arasındaki karşılıklı savunma anlaşması etkin hale getirilecektir” ifadeleri yer aldı.

El Vatan gazetesi, Türkiye ve ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde “silahlı çeteler tarafından korunacak güvenli bir cennet yaratmayı planladıklarını” belirtti. Gazeteye göre, Türkiye’ye “Oyunun kurallarını değiştirmekten sakın” mesajı verildi.

Türkiye, Suriye sınırındaki Kilis’e Gaziantep’ten askeri sevkiyat yapmış ve Irak’taki Halepçe katliamına benzer bir katliamın Halep’te yaşanması durumunda, ordularını devreye sokabileceğini belirtmişti.

İsyancılar hükümeti yalanladı

Halep’teki isyancılar, hükümetin Selahaddin bölgesinde denetimi sağladıkları iddialarını yalanlayarak bölgenin kontrolünün ellerinde olduğunu duyurdu. BM gözlemcileri ve görgü tanıkları havan topları, tanklar ve savaş helikopterleriyle kentteki noktalara ateş açıldığını belirtiyor. Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde örgütlenen isyancılar yoğun bombardımana hedef olduklarını söylemekle birlikte, semtten püskürtüldükleri haberlerini yalanlıyor.

Selahaddin, geçen hafta isyancıların eline geçmiş, hükümet günlerdir süren bombardımanın ardından, kentin dışındaki güçlerini takviye ettikten sonra, bu bölgeye operasyon başlatmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan bir hastane yetkilisi, “Bazı günler 30-40 kişi geliyor. Birkaç gün önce 30 yaralı ve 20 ceset geldi. Cesetlerin yarısı parçalara ayrılmıştı. Kimliklerini tespit edemedik” dedi. İsyancılar, dün Halep ve Türkiye arasında kalan önemli bir kontrol noktasını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Geçen ay saf değiştiren Suriyeli general Ferzat Abdülnasır, Halep'in 5 km kuzeybatısındaki Anadan kontrol noktasının 10 saatlik bir çatışma sonucu ele geçirildiğini, bunun Türkiye'ye giden güzergah üzerinde önemli bir stratejik kazanım elde edildiğini söyledi. Reuters haber ajansı, adı açıklanmayan Türk kaynaklarına dayanarak aralarında Lazkiye'nin emniyet müdür yardımcısının da olduğu toplam 12 Suriyeli subayın daha Türkiye'ye girdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı ise aralarında bir general, bir albay ve üç yarbayın da bulunduğu 375 Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını bildirdi.

Yunanistan sınırında 'Suriye önlemleri'

Yunanistan, Suriye’deki olaylar nedeniyle Türkiye sınırına 1800 sınır koruma görevlisi daha yerleştirdiğini duyurdu. Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Dendias, Suriye’den olası göçmen akının karşı Meriç Nehri’ne ay sonuna kadar da 26 yüzen bariyer yerleştirileceğini, 6’sının faaliyet başladığını belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valerie Amos, son iki günde yaklaşık 250 bin kişinin kentten kaçtığını açıkladı. Yardım örgütleri çatışmalar nedeniyle Halep'e girmekte zorlanıyor.

Halep’in dış mahallelerindeki BBC muhabiri Ian Pannell, kentte gıda sıkıntısı yaşandığını ve elektriklerin kesik olduğunu bildiriyor.

Pannell, 24 saat açık bir fırın olduğunu ve ekmek almak için fırını çevreleyenlerin, ekmekten başka yiyecekleri olmadığını söylediklerini aktarıyor. Bununla birlikte 2,5 milyon nüfuslu Halep'te hâlâ iki ateş arasında sıkışıp kalan çok sayıda sivil olduğuna dikkat çeken BM yetkilisi, bu kişilerin acil yardıma muhtaç olduğunu vurguladı.

BM yetkilisi Amos da çoğu sivilin evlerinin bodrumlarına ya da okullar ve kamu binalarına sığındığını, kentte acilen içme suyu, yemek ve battaniyeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Amos, taraflara sivillerin ateş altında kalmamasına çalışma ve yardım kuruluşlarına erişim sağlama çağrısı yaptı.

Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, dün ülke genelindeki çatışmalarda en az 67 kişinin öldüğünü belirtiyor.

Fransa dönem başkanı olacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri de halen Suriye konusunda bölünmüş durumda.

Rusya ve Çin, Batı ülkelerinin Şam üzerinde baskıyı arttırmayı amaçlayan bir girişimlerine dış müdahaleye kapı açacağı düşüncesiyle karşı çıktı.

Fransa 1 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanırken Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, konunun üzerine gideceğine söz verdi.

BBC kaynakları, Güvenlik Konseyi Başkanlığı değişikliğinin her ay gerçekleştiğini, önümüzdeki değişikliğin ise Suriye üzerinde büyük bir etki yaratmayacağını söylüyor. (BBC Türkçe)