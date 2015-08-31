200 aydından barış çağrısı

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle düzenlenen kampanya çerçevesinde aralarında Adalet Ağaoğlu, Aydın Engin, Ümit Kıvanç, Ece Temelkuran, Nuray Mert, Genco Erkal, Hasan Cemal, Oya Baydar, Hakan Aksay ve Celal Başlangıç gibi isimlerin de bulunduğu 200'e yakın aydından, "Barış İstiyorum Barış Bloku'nu Destekliyorum" çağrısı geldi.
İşte o isimler:
A. Haluk Ünal
Abdullah Ercan
Adalet Ağaoğlu
Adalı Aksoy
Adil Okay
Adnan Gerger
Adnan Özyalçıner
Ahmet Dindar
Ahmet İnsel
Ahmet Ümit
Akın Atauz
Akın Birdal
Akif Kurtuluş
Alv Er
Ali Akdeniz
Ali Uçansu
Alp Selek
Ara Güler
Aslı Uluşahin
Atilla Dirim
Attila Tuygan
Aydın Çubukçu
Aydın Engin
Aydın Orak
Ayşe Batumlu
Ayşe Erzan
Ayşe Hür
Ayşegül Devecioğlu
Ayşegül Tözeren
Ayşegül Tözeren
Ayşenur Kolivar
Aziz Çelik
Bahri Belen
Baran Seyhan
Barış Pirhasan
Baskın Oran
Baybars Tekin
Behçet Çelik
Belma Akçura
Belma Fırat
Bilal Babaoğlu
Bülent Atamer
Bülent Aydın
Bülent Somay
Bülent Küçük
Bülent Usta
Burhan Şeşen
Burhan Sönmez
C. Hakkı Zariç
Cafer Solgun
Can Öz
Celal Başlangıç
Cem Erciyes
Ceyda Karan
Chris Stephenson
Cihat Aral
Cüneyt Uzunlar
Deniz Faruk Zeren
Deniz Türkali
Derya Karakoçan
Doç. Dr. Ayşegül Altınay
Doç. Dr. Ayşen Candaş
Doç. Dr. Ceren Sözeri
Doç. Dr. Hakan Güneş
Doç. Dr. Kemal İnal
Doç. Dr. Maya Arakon
Doç. Dr. Melis Behlil
Doç. Dr. Murat Birdal
Doç. Dr. Sinan Birdal
Doç. Dr. Tolga Tüzün
Doç. Dr. Yüksel Taşkın
Doç. Nihan Yıldırım
Doç. Ozan Erözden
Doğan Özgüden
Dr. Ali Özyurt
Dr. saime Tuğrul,
Dr. Savaş Çoban
Ece Temelkuran
Elif Dağdeviren
Emel İrtem
Emel Kurma
Emine Algan
Emine Uşaklıgil
Emir Ali Yağan
Emrah Serbes
Ercan İpekçi
Ercan Kanar
Erdal Doğan
Erdal Tüşünel
Erdem Yörük
Ergin Cinmen
Erkan Çakmakçı
Erol Mintaş
Ersin Damarsadı
Ertan Mısırlı
Ertuğrul Mavioğlu
Evren Ergeç
Ezel Akay
Ferdan Ergut
Fethiye Çetin
Figen Şakacı
Fikret İlkiz
Fırat Ceweri
Füsun Demirel
Füsun Erdoğan
Gaye Boralıoğlu
Genco Erkal
Gökhan Atılmış
Görkem Yeltan
Gülsen İşeri
Gülseren Onanç
Gülsüm Cengiz
Gülten Kaya
Gündüz Vassaf
Güngör Şenkal
Hacer Ansal
Hacer Eroğlu
Hacı Orman
Hakan Aksay
Hakan Yücel
Haldun Açıksözlü
Hale Soygazi
Hasan Cemal
Hasan Uyar
Harun Tekin (Mor ve Ötesi)
Hatice Meryem
Haydar Ergülen
Hicri İzgören
Hüsamettin Onanç
Hüsnü Öndül,
İbrahim Betil
İbrahim Sediyani
İnci Aralık
İnci Hekimoğlu
İnci Tuğsavul
İslam Özkan
Işın Eliçin
Jaklin Çelik
Jale Mildanoğlu
Janset Paçal
Jülide Kural
Kadir Cangızbay
Kadir İnanır
Kadir Rengel
Kazım Gündoğan
Kerem Fırtına
Kerem Kabadayı
Korhan Gümüş
Kristin Özbey
Lale Mansur
Latife Tekin
Ludmilla Büğüm
Mahir Mete Günşıray
Mahir Ünsal Eriş
Mebuse Tekay
Mehmet Altıoklar
Mehmet Dağ
Mehmet Demir
Mehmet Özer
Mehmet Turguttekin
Melek Ulagay Taylan
Memik Horuz
Mesut Tufan
Mesut Yeğen
Metin Boran
Muharrem Erbey
Muzaffer Erdoğdu
Mücella Yapıcı
Müge İplikçi
Murat Çelikkan
Murat Özyaşar
Murat Sabuncu
Murat Uyurkulak
Mustafa Dok
N. Ufuk Özdemir
Nadire Mater
Nazar Büğüm
Necati Abay
Necmiye Alpay
Nehir Erdoğan
Neşe Erdilek,
Neşe Şen
Neşe Yaşın
Nil Mutluer
Nilgün Öneş
Nilüfer Uğur Dalay
Nuray Mert
Oktay Etiman
Orhan Alkaya
Orhan Silier
Ömer Madra
Önder İnce
Özcan Yurdalan
Özgür Başkaya
Özlem Dalkıran
Özün Süzen
Pelin Batu
Perihan Mağden
Prof Dr. Hakan Ongan
Prof. Dr. Ayla Zırh Gürsoy,
Prof. Dr. Bekir Kocazeybek
Prof. Dr Betül Dortunç
Prof. Dr. Betül Tanbay
Prof. Dr. Büşra Ersanlı,
Prof. Dr. Cengiz Aktar
Prof. Dr. Cihangir İslam
Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Prof. Dr. Ferhat Kentel
Prof. Dr. Galip Yalman
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Prof. Dr. Mehmet Türkay
Prof. Dr. Neşe Özgen
Prof. Dr. Nilgün Toker
Prof. Dr. Raşit Tükel
Prof. Dr. Samim Akgönül
Prof. Dr. Selçuk Erez
Prof. Dr. Yakın Ertürk
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu
Prof. Dr.Metin Özuğurlu
Prof. Dr. E. Ahmet Tonak,
Prof. Dr. Faruk Birtek
Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu
Prof. Huri Özdoğan
Prof. Dr. Mete Tapan
Prof. Dr. Murat Belge
Prof. Murat Özbank
Prof. Dr. Nilüfer Tapan,
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu
Prof. Dr. Sinan Özbek
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer
Ragıp Duran
Ragıp Zarakolu
Recep Maraşlı
Reis Çelik
Rıza Sönmez
Roni Margulies
Rüstem Batum
Sait Çetinoğlu
Sami Evren
Sarphan Uzunoğlu
Şanar Yurdatapan
Selma Acuner
Sema Kaygusuz
Sema Moritz
Sennur Baybuğa
Sennur Sezer
Seray Şahiner
Serpil Güler
Serpil Güler
Seyda Selek.
Sibel Oral
Sibel Öz
Sinan Biçici
Şirin Tekeli
Suna Aras
Suzan Samancı
Şaban İba
Şiar Rivşanoğlu
Taner Ziya Koçak
Tanıl Bora
Tarhan Erdem
Tayfun Mater,
Tekgül Arı
Tevfik Taş
Turgut Yasalar
Ümit Aktaş
Ümit Kıvanç
Vecdi Çıracıoğlu
Vecdi Sayar
Yalçın Ergündoğan
Yasemin Göksu
Yrd. Doç. Dr Burak Çelik
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Yrd. Doç. Murat Paker,
Yücel Demirer
Zehra Aral
Zeycan Alkış
Zeynep Tanbay