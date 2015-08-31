200 aydından barış çağrısı

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle düzenlenen kampanya çerçevesinde aralarında Adalet Ağaoğlu, Aydın Engin, Ümit Kıvanç, Ece Temelkuran, Nuray Mert, Genco Erkal, Hasan Cemal, Oya Baydar, Hakan Aksay ve Celal Başlangıç gibi isimlerin de bulunduğu 200'e yakın aydından, "Barış İstiyorum Barış Bloku'nu Destekliyorum" çağrısı geldi.

İşte o isimler:

A. Haluk Ünal

Abdullah Ercan

Adalet Ağaoğlu

Adalı Aksoy

Adil Okay

Adnan Gerger

Adnan Özyalçıner

Ahmet Dindar

Ahmet İnsel

Ahmet Ümit

Akın Atauz

Akın Birdal

Akif Kurtuluş

Alv Er

Ali Akdeniz

Ali Uçansu

Alp Selek

Ara Güler

Aslı Uluşahin

Atilla Dirim

Attila Tuygan

Aydın Çubukçu

Aydın Engin

Aydın Orak

Ayşe Batumlu

Ayşe Erzan

Ayşe Hür

Ayşegül Devecioğlu

Ayşegül Tözeren

Ayşegül Tözeren

Ayşenur Kolivar

Aziz Çelik

Bahri Belen

Baran Seyhan

Barış Pirhasan

Baskın Oran

Baybars Tekin

Behçet Çelik

Belma Akçura

Belma Fırat

Bilal Babaoğlu

Bülent Atamer

Bülent Aydın

Bülent Somay

Bülent Küçük

Bülent Usta

Burhan Şeşen

Burhan Sönmez

C. Hakkı Zariç

Cafer Solgun

Can Öz

Celal Başlangıç

Cem Erciyes

Ceyda Karan

Chris Stephenson

Cihat Aral

Cüneyt Uzunlar

Deniz Faruk Zeren

Deniz Türkali

Derya Karakoçan

Doç. Dr. Ayşegül Altınay

Doç. Dr. Ayşen Candaş

Doç. Dr. Ceren Sözeri

Doç. Dr. Hakan Güneş

Doç. Dr. Kemal İnal

Doç. Dr. Maya Arakon

Doç. Dr. Melis Behlil

Doç. Dr. Murat Birdal

Doç. Dr. Sinan Birdal

Doç. Dr. Tolga Tüzün

Doç. Dr. Yüksel Taşkın

Doç. Nihan Yıldırım

Doç. Ozan Erözden

Doğan Özgüden

Dr. Ali Özyurt

Dr. saime Tuğrul,

Dr. Savaş Çoban

Ece Temelkuran

Elif Dağdeviren

Emel İrtem

Emel Kurma

Emine Algan

Emine Uşaklıgil

Emir Ali Yağan

Emrah Serbes

Ercan İpekçi

Ercan Kanar

Erdal Doğan

Erdal Tüşünel

Erdem Yörük

Ergin Cinmen

Erkan Çakmakçı

Erol Mintaş

Ersin Damarsadı

Ertan Mısırlı

Ertuğrul Mavioğlu

Evren Ergeç

Ezel Akay

Ferdan Ergut

Fethiye Çetin

Figen Şakacı

Fikret İlkiz

Fırat Ceweri

Füsun Demirel

Füsun Erdoğan

Gaye Boralıoğlu

Genco Erkal

Gökhan Atılmış

Görkem Yeltan

Gülsen İşeri

Gülseren Onanç

Gülsüm Cengiz

Gülten Kaya

Gündüz Vassaf

Güngör Şenkal

Hacer Ansal

Hacer Eroğlu

Hacı Orman

Hakan Aksay

Hakan Yücel

Haldun Açıksözlü

Hale Soygazi

Hasan Cemal

Hasan Uyar

Harun Tekin (Mor ve Ötesi)

Hatice Meryem

Haydar Ergülen

Hicri İzgören

Hüsamettin Onanç

Hüsnü Öndül,

İbrahim Betil

İbrahim Sediyani

İnci Aralık

İnci Hekimoğlu

İnci Tuğsavul

İslam Özkan

Işın Eliçin

Jaklin Çelik

Jale Mildanoğlu

Janset Paçal

Jülide Kural

Kadir Cangızbay

Kadir İnanır

Kadir Rengel

Kazım Gündoğan

Kerem Fırtına

Kerem Kabadayı

Korhan Gümüş

Kristin Özbey

Lale Mansur

Latife Tekin

Ludmilla Büğüm

Mahir Mete Günşıray

Mahir Ünsal Eriş

Mebuse Tekay

Mehmet Altıoklar

Mehmet Dağ

Mehmet Demir

Mehmet Özer

Mehmet Turguttekin

Melek Ulagay Taylan

Memik Horuz

Mesut Tufan

Mesut Yeğen

Metin Boran

Muharrem Erbey

Muzaffer Erdoğdu

Mücella Yapıcı

Müge İplikçi

Murat Çelikkan

Murat Özyaşar

Murat Sabuncu

Murat Uyurkulak

Mustafa Dok

N. Ufuk Özdemir

Nadire Mater

Nazar Büğüm

Necati Abay

Necmiye Alpay

Nehir Erdoğan

Neşe Erdilek,

Neşe Şen

Neşe Yaşın

Nil Mutluer

Nilgün Öneş

Nilüfer Uğur Dalay

Nuray Mert

Oktay Etiman

Orhan Alkaya

Orhan Silier

Ömer Madra

Önder İnce

Özcan Yurdalan

Özgür Başkaya

Özlem Dalkıran

Özün Süzen

Pelin Batu

Perihan Mağden

Prof Dr. Hakan Ongan

Prof. Dr. Ayla Zırh Gürsoy,

Prof. Dr. Bekir Kocazeybek

Prof. Dr Betül Dortunç

Prof. Dr. Betül Tanbay

Prof. Dr. Büşra Ersanlı,

Prof. Dr. Cengiz Aktar

Prof. Dr. Cihangir İslam

Prof. Dr. Fatmagül Berktay

Prof. Dr. Ferhat Kentel

Prof. Dr. Galip Yalman

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

Prof. Dr. Mehmet Türkay

Prof. Dr. Neşe Özgen

Prof. Dr. Nilgün Toker

Prof. Dr. Raşit Tükel

Prof. Dr. Samim Akgönül

Prof. Dr. Selçuk Erez

Prof. Dr. Yakın Ertürk

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

Prof. Dr.Metin Özuğurlu

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak,

Prof. Dr. Faruk Birtek

Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu

Prof. Huri Özdoğan

Prof. Dr. Mete Tapan

Prof. Dr. Murat Belge

Prof. Murat Özbank

Prof. Dr. Nilüfer Tapan,

Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu

Prof. Dr. Sinan Özbek

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Prof. Dr. Yeşim M. Atamer

Ragıp Duran

Ragıp Zarakolu

Recep Maraşlı

Reis Çelik

Rıza Sönmez

Roni Margulies

Rüstem Batum

Sait Çetinoğlu

Sami Evren

Sarphan Uzunoğlu

Şanar Yurdatapan

Selma Acuner

Sema Kaygusuz

Sema Moritz

Sennur Baybuğa

Sennur Sezer

Seray Şahiner

Serpil Güler

Serpil Güler

Seyda Selek.

Sibel Oral

Sibel Öz

Sinan Biçici

Şirin Tekeli

Suna Aras

Suzan Samancı

Şaban İba

Şiar Rivşanoğlu

Taner Ziya Koçak

Tanıl Bora

Tarhan Erdem

Tayfun Mater,

Tekgül Arı

Tevfik Taş

Turgut Yasalar

Ümit Aktaş

Ümit Kıvanç

Vecdi Çıracıoğlu

Vecdi Sayar

Yalçın Ergündoğan

Yasemin Göksu

Yrd. Doç. Dr Burak Çelik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı

Yrd. Doç. Murat Paker,

Yücel Demirer

Zehra Aral

Zeycan Alkış

Zeynep Tanbay