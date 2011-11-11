200 Alman polis Türk kızını arıyor

T24 - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 1 Kasım'da ortadan kaybolan 18 yaşındaki Türk kızını 200 polis her yerde arıyor.



Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Detmold kasabasında yaşayan 18 yaşındaki Arzu, ekmek fırınında birlikte çalıştığı Alman arkadaşı Alexander'a aşık oldu.



Gazetenin haberine göre, polis, aşırı muhafazakar olan ailenin kızlarını öldürmüş olabileceğinden endişeli. Ortadan kayboldan önce yakın arkadaşlarına konuşan Arzu, erkek kardeşleri tarafından tehdit edildiğini belitmiş.



Arzu, "Erkek kardeşlerimden biri, Alman sevgilimden ayrılmamı istedi. Ben karşı çıkınca ailenin diğer fertlerinin gözleri önünde beni dövdü" demişti.





Haberde baskılara dayanamayan Arzu'nun ağustos ayında kadınlar evine sığındığı ve 1 Kasım'da erkek arkadaşı tarafından ziyaret edilmesinin ardından maskeli üç kişinin eve baskın yaparak Arzu'yu kaçırdığı belirtildi.

Alman polisi endişeli



Gazeteye konuşan bir Alman polis yetkilisi, "Ailesi Arzu'nun nerede olduğunu biliyor, bundan neredeyse eminiz ancak söylemiyorlar. Kötü bir sürprizle karşılaşacağımızdan endişe ediyoruz" dedi.