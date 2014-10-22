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Dünya

200 ağır silahlı Peşmerge Türkiye üzerinden Kobanê’ye gidecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kobanê’ye ilk aşamada ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmerge'nin gönderileceği bildirildi

22 Ekim 2014 19:59

Kuzey Irak Parlamentosu, Kobanê’ye ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmerge'nin gönderilmesine onay verdi.

IKBY Parlamentosu’nun kapalı oturumuna katılan Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf, "Oturumda, Peşmerge Bakanı Mustafa Seyid Kadir, ilk aşamada ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmergenin Kobanê’ye gönderileceğini söyledi. Bakan, Peşmergenin Silopi-Nusaybin ve Suruç güzergahından Kobanê’ye geçeceğini belirtti" dedi.

Bakan Kadir'in, "Barzani'nin talebi ve Türkiye'nin desteğiyle Peşmerge Suriye'ye gidiyor. Suriyeli Kürt partileri, daha çok ağır silah istiyor. Halkımızın isteği üzerine Peşmergeyi bölgeye gönderiyoruz" dediğini aktaran Maruf, "Irak'ta 1960'tan sonra ilk defa asker ülke dışına çıkıyor. Bu da Peşmergeye nasip oldu" ifadelerini kullandı. 

Irak Türkmen Değişim Listesi Milletvekili Muhammed İlhanlı ise "Kobanê’ye gönderilecek yaklaşık 200 Peşmerge, ağır silahlarla gidecek ve ağır silah kullanacak. Daha çok manevi ve lojistik bir destek olacak" dedi.

Peşmergenin, Türkiye üzerinden Kobanê’ye geçeceğini ifade eden İlhanlı, "Batı ülkelerinden gelen yeni silahların bir kısmı, bu Peşmergelerle bölgeye gönderilecek. Terör örgütü IŞİD’e karşı savaşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) bu silahları kullanamıyor. Peşmerge, ağır silah kullanmak suretiyle YPG’ye destek verecek" diye konuştu.

 

Peşmerge Türkiye üzerinden gidecek

 

Öte yandan Peşmergelerin Silopi ve Nusaybin üzerinden Kobanê’ye gideceği öğrenildi.

 

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