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20 zanlının tutukluluğuna itiraz reddedildi İZMİR (A.A)

05 Aralık 2011 20:22

-20 zanlının tutukluluğuna itiraz reddedildi İZMİR (A.A) - 05.12.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlarda tutuklanan toplam 24 kişiden 20'sinin tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi. Avukatların dilekçesini inceleyen İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, operasyonlar kapsamında tutuklanan 24 kişiden 20'sinin itirazını kabul etmedi. Diğer 4 zanlının tutukluluğuna yapılan itiraz başvurusu, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Söz konusu 4 tutukluyla ilgili itirazı 8. Ağır Ceza Mahkemesinin değerlendireceği bildirildi. Öte yandan 22 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 kişinin serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itiraza ilişkin kararın, 7 Aralık Çarşamba günü verileceği öğrenildi.

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