20 yıllık bir baskı var!..

Beşiktaş yönetimi, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde, Turkcell Süper Ligin ilk yarısında yaşanan hakem hataları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Görüntülerle de desteklenen toplantıda, başkan Yıldırım Demirören sert açıklamalar yaptı.Beşiktaş üzerine son 20 yıldır oyun oynadığını iddia eden Demirören, "O yıllarda şampiyonluklar bu kadar değerli değildi. Gelirler arttı şampiyonluk daha değerli hale geldi. Beşiktaşın ulaşacağı güçlü yapı belli çevreleri rahatsız etti ve oyunun ikinci perdesi başladı. Samsunspor maçıyla başlayan ve bugüne kadar devam eden olaylar var. 2004'ten bu yana dikkat çekmeye çalıştığım 3 büyükler gerçeği gizlenmeye ve 2 büyük yalanı zihinlere yerleştirilmeye çalışılıyor. Camiamınız görmesi gereken budur. Bu oyunu bozacak olan da büyük Beşiktaş camiasıdır" dedi.Toplantının devamında sert ifadeler kullanan Demirören, "Bilinçli ve hain bir senaryo ile karşı karşıyayız. Ancak bunu gerçekleştiremeyecekler. Bugüne kadar Beşiktaşlılık duruşumuzu anlayamanyanlar, bugünden sonra vereceğimiz tepkinin içinde boğulacaktır. Bugüne kadarki sessizliğimiz acizlikten değil efendiğilmizdendi. Bundan sonra da başarı için her yol mübahtır anlayışına karşıyız. Ancak bizi kolay lokma sananlar, yutamayacaklarını anlayacaklar" diye konuştu.Saha içinde olduğu kadar saha dışında yıpratılmaya çalışıldıklarını belirten Yıldırım Demirören, "Beşiktaş bugün Türkiye'nin hiç bir kulübün sahip olmadığı Fulya projesine sahip. Ancak bunu engellemeye çalışıyorlar. Bu senaryoyu yazanlar Fulya'dan büyük rahatsızlık duyuyorlar. Yeni stat projemize neden başlayamadığımıza gelince. Trafikte yoğunluk olur gerekçesiyle proje bekletilmektedir. ‘Stadı başkaya yere yapın' dediler. Ancak stadımız dünyanın en güzel yerindedir ve Beşiktaş'ın kalbindedir. Diğer kulüplerin stadı yapılırken yapılan yardımlar ise ortada" dedi.Camianın bu konuda birlik olması gerektiğinin altını çizen Demirören, "Bana hakaret etmeyi marifet sayabilrsiniz. Fakat bu noktada önemli olan Beşiktaş değerleridir. Bu değeri yıpratanlar bu senaryoda figürandır. Biz başkaları gibi federasyon binasına yürüyüp, 2 gün sonra maç kazanmayız. Bizim mücadelemiz maç kazanmak ya da şampiyon olmak değil Aynı ilkelerin arkasında şampiyon olduğumuzda da durmak. Beşiktaşı'ın lehine de olsa hakeme tepki gösteren yine büyük Beşiktaş taraftarıdır” şeklinde konuştu.Demirören, Galatasaray derbisi sonrası MHK Başkanı Oğuz Sarvan'a yönelik medyaya yansıyan sözleriyle ilgili olarak ise, "Galatasaray maçı sonrası MHK Başkanı Oğuz Sarvan hakkında sövme içermeyen, kaba ifadeler kullandım. Beşiktaş başkanına yakışmayan sözler nedeniyle halkımızdan özür diliorum. Ancak bunlar baştan beri anlattığım senaryoya olan bir tepkidir" dedi.Demirören sözlerinin sonunda ise bundan sonraki MHK Başkanı'nın Kulüpler Birliği'nin ortak bir aday olarak federasyona sunulması teklifinde bulundu.