20 yıldır son 5 haftaya 5 puan farkla giren her takım şampiyon oldu

Habertürk yazarı Ali Gültiken Süper Lig'in bitimen 5 hafta kala "Son 20 yılın istatistiklerinde, kalan 5 haftaya 5 puan farkla giren her takım şampiyon olmuş. Bugün Beşiktaş elindeki bu avantajın farkında.." dedi. Beşiktaş'ın şampiyon olması için 4 maçı kazanmasının yeterli olacağını ifade eden Gültiken"Bu 4 maçın hepsi birbirinden önemli olsa da şampiyonluğu belirleyecek maç Akhisar Belediye karşılaşması olacak. Beşiktaş, Akhisar maçından galibiyet aldığı takdirde büyük bir oranda şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak." şeklinde yazdı.

Ali Gültiken'in Habertürk'te "Şampiyonluk Maçı" başlığıyla (22 Nisan 2016) yayınlanan yazısı şöyle:

Ligin bitimine 5 hafta kaldı. Ancak Beşiktaş için şampiyonluk kupasını kaldırması için önümüzdeki 4 haftada alacağı galibiyetler yeterli... Bu 4 maçın hepsi birbirinden önemli olsa da şampiyonluğu belirleyecek maç Akhisar Belediye karşılaşması olacak. Beşiktaş, Akhisar maçından galibiyet aldığı takdirde büyük bir oranda şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak. Bundan sonra kalacak 3 maçın 2’sinin kendi evinde oynanacak olması, rakipleri zorlu da olsa Beşiktaş’a büyük bir avantaj sağlayacak. Bu yüzden hem takım, hem de Beşiktaş taraftarı bunun farkında... Bu maçın Beşiktaş’ı nereye taşıyacağını çok iyi biliyorlar. Tribündeki yer sayısı belirli olsa da Beşiktaş taraftarı deplasmandaki bu maça akın ediyor.Alınacak galibiyetin Beşiktaş’a getirilerinin yanı sıra rakibi F.Bahçe’ye yapacağı etkinin de herkes farkında... Maç sayısı eksildikçe korunan puan farkı F.Bahçe’yi de direnç olarak bozacaktır.

Son 20 yılın istatistiklerinde, kalan 5 haftaya 5 puan farkla giren her takım şampiyon olmuş. Bugün Beşiktaş elindeki bu avantajın farkında... Çok iyi biliyor ki rakibi kolay bir takım değil. Son sezonlarda karşılaştığı birçok maçta kendisine zorluk çıkardı. Bunların bir daha tekrar etmemesi ve herhangi bir puan kaybına sebebiyet vermemesi adına, Şenol Hoca’dan kulübedeki en son adama kadar herkes bunu büyük bir motivasyonla yaşıyor. Bu kadar büyük bir emeğin, iyi oyunun, güzel performansların karşılığını almak istiyorlar. Beşiktaş bunu bu sezon hak etti. Geldiği noktadan geriye dönüş olmadığını da çok iyi biliyorlar.Hedefe bu kadar yaklaşan Beşiktaş’ın bu maçtan, bu ‘şampiyonluk’ maçından başarıyla döneceğine ben de inanıyorum.

GOMEZ’İN İMZASI

Golcüler her takım için önemlidir ve değerlidir. Bütün takım sistemlerinde hangi oyun şeklini uygularsanız uygulayın işin sonucunda, topu kaleye sokmak vardır. Bu işi de golcüleriniz yoluyla yaparsınız. O yüzden dünyadaki bütün takımlar iyi golcülerin peşindedir. Beşiktaş bu sezon Mario Gomez’le iyi bir birliktelik yaşadı. Yaratıcı oyuncularının meyvesini ortaya çıkarabilecek iyi bir isimle buluştu. Keza Mario Gomez de inişe geçen kariyerini Beşiktaş’ta tekrar parlattı. Hem kendini yeniledi hem Beşiktaş’ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Bu sayede Alman Milli Takımı’na da yeniden çağrıldı. İki taraf da bu birliktelikten büyük kazanç sağlarken, çok mutlu oldular. Şimdi yeni sezon için hem yönetimin hem de Gomez’in adım atması gerekiyor. Beşiktaş’ın böyle bir oyuncuyla yakaladığı uyumu devam ettirmesinde büyük yarar var. Görünen o ki; kulüp iradesi de bu yönde... Bunun devamında Beşiktaş taraftarı da mutlu olacak. Fiorentina’nın işin içerisinde olması, oyuncunun da milli takımıyla yeni bir vitrin şansı yakalamasına rağmen, doğru yerin ve doğru kararın Gomez için de Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Kısa sürede bu birlikteliğin yeniden tazelenmesi temennisiyle...