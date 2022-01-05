20 yıldır kaçak durumda olan katil, maske takmadığı için yakalandı

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Polonya'da polis, maske takmadığı için durdurdukları bir kişinin 20 yıldır kaçak durumda olan bir katil olduğunu fark edip tutukladı.

Varşova polisi, 45 yaşındaki kaçağı başkentin kuzeydoğusundaki bir mağazada gözaltına aldıklarını bildirdi.

AFP'ye konuşan bir polis yetkilisi, "Adam, maskesi olmadığı için durdurulmuştu" dedi.

20 yıl boyunca polisten kaçmayı başaran katilin, işlediği cinayet nedeniyle çarptırıldığı 25 yıllık hapis cezasını çekmek üzere bir cezaevine gönderildiği belirtildi.

Polonya'da Koronavirüs önlemleri nedeniyle mağazalarda maske takmak zorunlu.