20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürdü

Teknoloji devi Apple, Çin ekonomisindeki zayıflık ve iPhone, Mac ve iPad'in yeni modellerine ilişkin arz aksaklıklarını işaret ederek, yaklaşık 20 yıldır ilk kez gelir görünümünü düşürdüğünü duyurdu.

Şirket, 29 Aralık'ta sona eren çeyrek dönemde yaklaşık 84 milyar dolarlık satış beklediklerini belirtti.

Apple bir yıl önceki ilk mali çeyrek dönemde 88.3 milyar dolar satış yapmıştı. Önceki tahmini ise 89 milyar ile 93 milyar dolar aralığındaydı.

Böylelikle, yeni tahmin, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2011'de göreve getirilmesinden bu yana ilk kez tatil dönemini içeren çeyrekte yavaşlama rapor edeceği anlamına geliyor.

Apple, düşük tahmin oranının nedenini 'Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı' ve 'Çin piyasalarının küçülmesi' olarak gösterdi.

Cook açıklamasında "Özellikle Çin 'deki ekonomik yavaşlamanın büyüklüğünü öngöremedik" dedi ve iPhone, Mac ve iPad modellerindeki satışın büyük oranda azaldığını söyledi.

Cook'un yaptığı bu açıklama, Apple hisselerinin kapanış sonrası işlemlerde yüzde 8.5 kadar düşmesine neden oldu.

Satış tahmininin düşürülmesi, Eylül ayında piyasaya sürülen son iPhone modellerinin satışının iyi gitmediğine ilişkin işaretlerden sonra gerçekleşti.