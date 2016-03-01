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Dünya

20 yıldır aranan yatta mumyalaşan bir ceset bulundu

Elinde telsizle bulunan denizcinin, kurtarılmak için acil yardım çağrısı yapmakta olduğu tahmin ediliyor

01 Mart 2016 15:41

Filipinler açıklarında 20 yıldır kayıp bir yatta mumyalaşmış ceset bulundu. 59 yaşındaki macerasever Alman Manfred Fritz Bajorat'ın cesedi Filipin açıklarında terk edilmiş yatta balıkçılar tarafından bulundu.

Deniz Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Bajorat'ın cesedi masa başında elinde telsizle bulundu. Talihsiz adamın kurtarılmak için acil yardım çağrısı yapmakta olduğu tahmin ediliyor. Sayo adındaki yatın 20 yıldır okyanuslarda sürüklendiği belirtildi. Adamın hangi sebepten öldüğü bilinmiyor, kimlik teşhisi de yattaki evraklar sayesinde yapıldı. Kuru okyanus rüzgarları, yüksek sıcaklık ve tuzlu havanın cesedin muhafaza edilmesini sağladığı kaydedildi.

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