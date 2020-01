20 yıldır aranan cinayet zanlısı, sahte kimlikle yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 20 yıl önce tartıştığı bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen M.Y., bir bağ evinde jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Karaköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri geçmiş tarihlerde işlenen ve aydınlatılmayan cinayetlerle ilgili olarak özel ekip oluşturuldu. Bu ekip, Karaköprü’de 25 Nisan 1997 tarihinde, henüz nedeni öğrenilmeyen bir tartışmada öldürülen ve adı açıklanmayan kişinin cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Özel ekip, 2 ay önce kurulan Parmak İzi Timi (PİT) delil dosyalarında parmak izi çalışması yaptı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki incelemede söz konusu cinayet şüphelisinin bir bağ evinde M.C.Y., adına düzenlenen sahte kimlikle yaşadığını saptadı. Eve yapılan baskınla M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda sorgulanan ve suçunu itiraf ettiği belirtilen M.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

