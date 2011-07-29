-20 YIL SONRA YAKAYI ELE VERDİ RİZE (A.A) - 29.07.2011 - Rize'de cinayet suçundan müebbet hapis cezası bulunan firari, cinayet tarihinden 20 yıl sonra yakalandı. Alınan bilgiye göre, 1991 yılında Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Rıza Topçu (53), daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Topçu, devam eden yargılama sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca adam yaralama, iş yeri, ev ve araç kurşunlama, ihaleye fesat karıştırma suçlarından da aranan Rıza Topçu, Rize İl Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Güneysu ilçesinin Selamet köyünde çay bahçesinde çalışırken yakalandı. Topçu, cezaevine konuldu.