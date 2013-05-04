20 yıl sonra Pir Sultan Abdal Şenlikleri Sivas'ta

Sivas’ta en son Madımak katliamının yaşandığı 2 Temmuz 1993’te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri, 20 yıl sonra yeniden kent merkezinde düzenlenecek. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından 29-30 Haziran günlerinde yapılacak etkinliğe; çok sayıda yazar, şair, sanatçı, akademisyen ve gazeteci davet edilecek.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, Halk ozanı Pir Sultan Abdal’ı anmak amacıyla kent merkezinde yapılan 4. ve son şenlik, Madımak katliamının yaşandığı 1993’te düzenlendi. PSAKD tarafından organize edilen etkinliğe, Kültür Bakanlığı ile valilik de destek veriyordu. 1-4 Temmuz arasını kapsayan etkinliklere çok sayıda yazar, şair, sanatçı, gazeteci davet edildi. Aziz Nesin, Arif Sağ, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Behçet Aysan, Uğur Kaynar, Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Hasret Gültekin, Asaf Koçak gibi aydınlar da kente geldi.

Sivas Kültür Merkezi’nde 1-4 Temmuz arasında düzenlenen etkinlikler 2 Temmuz’da tam bir katliamla son buldu. Önce kültür merkezi ve valiliğe saldıran grup, daha sonra kuşattığı Madımak Oteli’ni ateşe vererek 33’ü aydın, 2’si otel görevlisi toplam 35 kişiyi katletti. Bu da Sivas merkezinde düzenlenen son Pir Sultan Abdal Şenlikleri oldu. O tarihten bu yana şenlikler, Pir Sultan’ın doğum yeri olan Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde sınırlı olarak gerçekleştiriliyordu.

PSAKD, katliamın 20. yılında kent merkezinde yeniden şenlik düzenleme kararı aldı. 29-30 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere, yine çok sayıda yazar, şair, sanatçı, gazeteci davet edilecek. Etkinliklerin, Sivas’taki cemevinde yapılması planlanıyor.