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Dünya

20 YIL SONRA AVRUPA'DAN BAĞDAT'A DOĞRUDAN UÇUŞ BAĞDAT (A.A)

31 Ekim 2010 13:03

-20 YIL SONRA AVRUPA'DAN BAĞDAT'A DOĞRUDAN UÇUŞ BAĞDAT (A.A) - 31.10.2010 - Fransız Aigle Azur havayolu şirketine ait bir uçak, 1990'dan beri bir Avrupa kentinden Bağdat'a direkt gelen ilk uçak oldu. Aigle Azur'e ait A319 tipi yolcu uçağı, Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkışından yaklaşık 5 saat sonra Bağdat'taki uluslararası havaalanına yerel saatle 06.00'da iniş yaptı. Uluslararası ambargonun uygulandığı 1990'dan beri Avrupa'dan Bağdat'a doğrudan gelen bu ilk uçaktaki 111 kişiden biri, Fransız Dış Ticaret Müsteşarı Anne-Marie Idrac. Kendisine 40 kadar işadamı eşlik ediyor.

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